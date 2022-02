Dietramszell will eine Zweitwohnungssteuer erheben - Detailprüfung läuft an

Von: Clara Wildenrath

Um eine neue Einnahmequelle zu erschließen, will die Gemeinde Dietramszell demnächst eine Zweitwohnungssteuer einführen. Dazu wird zunächst das Melderegister durchforstet. © dpa

Wie andere Kommunen im Landkreis auch - zuletzt die Jachenau - will auch Dietramszell eine Zweitwohnungssteuer erheben. Möglich sind 20 Prozent der Jahreskaltmiete.

Dietramszell – Für die Einführung einer Zweitwohnungssteuer in Dietramszell haben sich die Gemeinderäte in ihrer Sitzung am Dienstagabend ausgesprochen. Damit, so die Begründung, könne die Kommune neue Einnahmen generieren und den Wohnungsmarkt entlasten. Weil es in Dietramszell keine Fremdenverkehrsabgabe gibt, bringen Menschen mit einem Zweitwohnsitz der Gemeinde bislang keinerlei Einkünfte. „Sie nutzen aber unsere gesamte Infrastruktur“, sagte Zweiter Bürgermeister Anton Huber, der die Sitzung in Vertretung von Josef Hauser leitete. Im Juli 2021 waren seinen Angaben zufolge insgesamt 288 Personen mit einem Zweitwohnsitz in Dietramszell gemeldet.

Benediktbeuern und Bad Heilbrunn erheben die Steuer schon lange

Huber erklärte die Rahmenbedingungen einer solchen Zweitwohnungssteuer: „Sie würde für Mieter oder Eigentümer eines Nebenwohnsitzes anfallen, auch für Dauercamper in Einöd.“ Maximal 20 Prozent der Jahreskaltmiete könne man verlangen. Bei Wohneigentum diene dabei der Mietspiegel des Landkreises als Berechnungsgrundlage. Wer nicht mehr als 29 000 Euro brutto im Jahr verdient, soll von der geplanten neuen Steuer ausgenommen werden. Das Gleiche gilt für Menschen, die die Zweitwohnung aufgrund einer beruflichen Tätigkeit benötigen. In der Jachenau, wo zum 1. Januar eine Zweitwohnsitzsteuer eingeführt wurde, beträgt der Satz 8,33 Prozent, also eine Monatskaltmiete. „Dort rechnen sie mit einer Jahreseinnahme von 20 000 bis 25 000 Euro für etwa 50 Objekte“, erklärte Huber. Andere Kommunen im Landkreis, etwa Benediktbeuern und Bad Heilbrunn, erheben schon seit 2005 eine Zweitwohnsitzsteuer.

Grundsätzlich zeigten sich die meisten Gemeinderäte von der Idee einer neuen Einnahmequelle angetan. Michael Häsch (CSU) äußerte Bedenken hinsichtlich der Umsetzung. „Ist es rechtlich überhaupt haltbar, dass sich die Gemeinde den Mietvertrag zur Feststellung der Miethöhe zeigen lässt?“, fragte er. Auch, ob sich eine Zweitwohnsteuer angesichts des hohen Verwaltungsaufwands rentiere, bezweifelte Häsch. Das müsse man alles noch prüfen, gab Huber zu. Um in die Detailarbeit zu gehen, sei aber zunächst ein Grundsatzbeschluss des Gremiums notwendig.

Auf diesen konnte sich das Ratskollegium schließlich mehrheitlich einigen. Im nächsten Schritt soll die Verwaltung anhand des Melderegisters eine aktuelle Liste aller Personen mit einem Zweitwohnsitz in der Gemeinde erstellen und diese anschreiben. Wenn klar ist, wie viele Objekte tatsächlich steuerpflichtig wären, will der Gemeinderat endgültig darüber entscheiden, ob und in welcher Höhe eine Zweitwohnsitzsteuer eingeführt wird.

