Vorfreude auf Gemeinschaftshaus der Schützen in Linden

Von: Clara Wildenrath

Teilen

Besuch auf der Baustelle: Andreas Wüstefeld (Leader), Architekt Robert Illner, Bürgermeister Josef Hauser, Gwendolin Dettweiler (Leader), Johann Kölbl (AELF Rosenheim), Michael Hainz (Vorsitzender der Schützen Lochen) und Magnus Müller (Vize-Vorsitzender der Schützen Lochen) freuen sich über das Leaderprojekt in Linden. © sh

Das Gemeinschaftshaus der Schützen in Linden soll viel Platz für die örtlichen Vereine bieten. Schon der Bau ist ein echtes Gemeinschaftsprojekt.

Dietramszell – Den sozialen Zusammenhalt fördern – das ist das Ziel eines neuen Bauprojekts in Linden. Neben dem kürzlich fertiggestellten Kindergarten entsteht ein Gemeinschaftshaus für die örtlichen Vereine. Anfang Oktober erfolgte der erste Spatenstich. Kurz bevor die Kellerdecke fertig war, lud Bürgermeister Josef Hauser am Freitag zum Pressetermin.

Dietramszell: Gemeinschaftshaus der Schützen bietet Platz für viele Vereine

Die Initiative für das Projekt ging von der Schützengesellschaft Lochen aus. Der Grund: Das alte Schulhaus in Linden, in dem sie bisher beheimatet war, soll nach dem Auszug des Kindergartens in Wohnraum umgewandelt werden. Den Keller des Neubaus nimmt ein großer Multifunktionsraum ein, in dem unter anderem die Schützen ihre digitalen Schießstände aufbauen können. Darüber hinaus steht er aber auch zahlreichen weiteren Vereinen und Gruppen zur Verfügung: unter anderem der Freiwilligen Feuerwehr, dem Gartenbauverein, den Veteranen und der Kinderspielgruppe „D´Zeller Zwergerl“.

Dank der Hanglage biete das Untergeschoss auf der einen Seite „freie Aussicht auf das schönste Oberland“, erklärte Hauser. Sämtliche Räume seien zudem barrierefrei erreichbar. Die Pläne für das Gemeinschaftshaus stammen von Architekt Robert Illner, der selbst in Linden geboren und aufgewachsen ist.

Neubau des Gemeinschaftshauses in Linden: „Alle helfen zusammen“

Soziale Gemeinschaft und Kultur im ländlichen Raum fördern will auch das EU-Leader-Programm. Aus dem erhält die Gemeinde einen Baukostenzuschuss von fast 293 000 Euro. Leader-Koordinator Johann Kölbl vom bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Rosenheim lobte die Zusammenarbeit des Schützenvereins mit der Gemeinde und der Leader-Aktionsgruppe des Landkreises. „Das funktioniert hervorragend.“ Seinen Worten zufolge macht die Fördersumme knapp die Hälfte der Gesamtkosten aus.

Schon in der Bauphase erweist sich das Vereinshaus als echtes Gemeinschaftsprojekt. Michael Hainz, Erster Vorsitzender der Lochener Schützen, ist begeistert: „Sämtliche Vereine, die Feuerwehr, Landwirte, Dorfbewohner – alle helfen zusammen. Am Wochenende bringen die Nachbarn oft Kaffee und Kuchen vorbei.“

Nur durch die enorme unentgeltliche Arbeitsleistung sei der Bau möglich, betonte Hauser. Er finde Treffpunkte in den Ortsteilen wichtig, „damit man aus dem stillen Kämmerlein rauskommt und die Gesellschaft beieinanderbleibt“. Erst werde zusammen gearbeitet, später zusammen gefeiert. Mitte 2023, so hofft er, ist das Gemeinschaftshaus bezugsfertig.

cw

Aktuelle Nachrichten aus Dietramszell lesen Sie hier.

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.