Dietramszell: Geplanter Solarpark bei Manhartshofen erhitzt Gemüter

Von: Clara Wildenrath

Das Interesse war groß: Rund 100 Dietramszeller kamen am Dienstagabend zur Info-Veranstaltung über die geplante Photovoltaik-Freiflächenanlage bei Manhartshofen. Bürgermeister Josef Hauser (re.) betonte, dass man mit der Planung noch „ganz am Anfang“ stehe. Nachbarn über Antragsteller verärgert Vertreter der Energiewende werben für Projekt © Sabine Hermsdorf-Hiss

Bei der Diskussion um die Photovoltaik-Freiflächenanlage bei Manhartshofen kochten die Emotionen. Der Antragssteller verteidigte sein Vorhaben.

Dietramszell – „Wir sind nicht mittendrin, sondern ganz am Anfang.“ Mit dieser Aussage versuchte Bürgermeister Josef Hauser mehrfach, die Gemüter zu beruhigen. Denn bei den Diskussionen um die geplante Photovoltaik-Freiflächenanlage bei Manhartshofen kochten immer wieder die Emotionen hoch. Rund 100 Bürgerinnen und Bürger waren am Dienstagabend zur Info-Veranstaltung der Gemeinde in den Saal des Gasthofs Peiss in Dietramszell gekommen.

Nachbarn über Antragsteller verärgert

Dass eine zehn Hektar große Solarkraftanlage auf dem freien Feld nicht auf die uneingeschränkte Zustimmung der Anwohner stößt, war zu erwarten. Man habe ihm die „Zerstörung der Leiten“ vorgeworfen und „kriegsähnliche Zustände prophezeit“, berichtete Josef Bacher, der den Solarpark auf einem seiner Grundstücke errichten und mit seiner Familie betreiben will. Tatsächlich waren es vor allem seine unmittelbaren Nachbarn, die sich in der Diskussionsrunde als Gegner des Projekts positionierten.

Stefan Huber aus Manhartshofen äußerte nicht nur seinen Unmut über das „Wahnsinnsprojekt in unserer schönen Landschaft“. Entsetzt sei er auch gewesen, davon erst aus der Zeitung zu erfahren. In dem kleinen Dorf mit 13 Häusern hätte der Betreiber sein Ansinnen viel früher kommunizieren sollen. Zudem forderte er, erst einmal den Ausbau der Dachflächen-Photovoltaik zu forcieren und beispielsweise Autobahntrassen in den Nachbargemeinden als potenzielle Standorte zu nutzen.

Es gibt keine preiswertere Stromerzeugung als durch Freiflächen-Photovoltaik.

Von mehreren Seiten war der Vorwurf zu hören, dass der ganze Prozess viel zu schnell „durch den Gemeinderat gepeitscht“ worden sei. Ratsmitglied Xaver Huber (BLD), ebenfalls aus Manhartshofen, forderte erneut, erst einmal ein Gesamtkonzept für die gesamte Gemeinde zu erstellen: „Wo kommen wir sonst hin, wenn das jeder macht?“ In der jüngster Sitzung des Gemeinderats hatte er bereits einen Antrag auf Vertagung gestellt, der mit elf zu neun Stimmen abgelehnt worden war. Stattdessen hatte das Gremium mehrheitlich der Aufstellung des Bebauungsplans „Sondergebiet Freiflächen-Photovoltaikanlage“ und der entsprechenden Änderung des Flächennutzungsplans zugestimmt.

Antragsteller Bacher verwies nochmals auf die Vorteile seines Projekts: „Es gibt keine preiswertere Stromerzeugung als durch Freiflächen-Photovoltaik.“ Selbst Atomstrom sei teurer. Und: Die regionale Erzeugung mache große Überlandleitungen überflüssig. Er erklärte, dass man aufgrund der „buckligen Geländeformation“ von keinem Standort die ganze Fläche überblicken könne – insbesondere nicht von den benachbarten Häusern aus.

Auch den Einwand von Gemeinderat Michael Häsch (CSU), dass nicht noch mehr landwirtschaftliche Flächen versiegelt werden dürften, ließ Bacher nicht gelten: „Beim Strom herrscht ein größerer Mangel als bei Nahrungsmitteln.“ Bisher habe er das Feld nur zur Gewinnung von Viehfutter genutzt – und weder mit Milch noch mit Fleisch sei Deutschland unterversorgt. „0,25 Prozent der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche Dietramszells könnten 100 Prozent des Strombedarfs der Haushalte decken.“

Vertreter der Energiewende werben für Projekt

Bernhard Fuchs (FW) von der gemeindlichen Arbeitsgemeinschaft Energie und Umwelt erwähnte einen weiteren Pluspunkt: „Freiflächen-PV-Anlagen erhöhen nachweislich die regionale Artenvielfalt von Pflanzen und Tieren.“ Auch finanziell profitiere die Gemeinde: Entsprechend einer neuen Bestimmung im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) kann der Betreiber die Kommune mit 0,2 Cent pro Kilowattstunde am Ertrag beteiligen. „Das macht bei zehn Megawattstunden etwa 20.000 Euro im Jahr aus“, rechnete Fuchs vor. Dazu kämen bei einem ortsansässigen Unternehmer noch Gewerbesteuereinnahmen in ähnlicher Höhe.

Region bis 2035 vollständig mit erneuerbaren Energien versorgen

Das Ziel, die Region bis 2035 vollständig mit erneuerbaren Energien zu versorgen, sei ohne Freiflächen-Photovoltaik nicht erreichbar, betonte Stefan Drexlmeier, Geschäftsstellenleiter der Energiewende Oberland. Dachanlagen seien wesentlich teurer und würden vom Gesetzgeber nicht mehr forciert. Er bot der Gemeinde Unterstützung bei der Erstellung eines Gesamtkonzepts an –- „aber nicht vor dem konkreten Projekt, um es nicht zu verzögern“.

Auch Bürgermeister Hauser, der zuletzt im Gemeinderat noch dagegen argumentiert hatte, sprach sich bei der Info-Veranstaltung für ein solches Konzept aus. „Bis jetzt ist noch nichts passiert“, betonte er. „Bis zur Genehmigung durch das Landratsamt ist es noch ein langer Weg.“ Bei der nächsten Sitzung am 5. April steht das Thema erneut auf der Tagesordnung.

cw

