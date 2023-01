Dietramszell: Geschichtspfad nimmt Gestalt an

Von: Clara Wildenrath

Kompakte Infos: Zwölf Tafeln beleuchten künftig die Entwicklung Dietramszells von der Frühgeschichte bis zur Gebietsreform 1972. © cw

Ein Geschichtspfad soll die Historie von Dietramszell beleuchten. Auch Paul von Hindenburg wird ein Thema sein. Nun steht das Aussehen der Infotafeln fest.

Dietramszell – Der geplante Geschichtspfad über die Angerwiese am Dietramszeller Rathaus nimmt Gestalt an. In ihrer jüngsten Sitzung einigten sich die Gemeinderäte, wie die Infotafeln aussehen sollen.

Dietramszell: Gestaltung von Infotafeln für Geschichtspfad beschlossen

Im Dezember hatte ein Grafikbüro aus Benediktbeuern dem Gremium drei Entwürfe vorgelegt. Diese sahen jedoch vor, die mannshohen Stelen beidseitig zu bedrucken. Das empfanden einige Ratsmitglieder als unpraktisch, weil der Betrachter zum Lesen um die Tafeln herumgehen muss. Nun präsentierte die Grafikwerkstatt eine neue Variante: Statt wie bisher vorgesehen 35 Zentimeter sind die Tafeln 65 Zentimeter breit und der gesamte Text befindet sich auf der Vorderseite. Einstimmig entschieden die Räte, die Tafeln in diesem Format anfertigen zu lassen. Über Details der grafischen Gestaltung könne man aber noch diskutieren, erklärte Bürgermeister Josef Hauser.

Diskussion über Umgang mit Hindenburg-Erinnerung gab Anstoß für Geschichtspfad

Das Konzept für den Geschichtspfad hatte ein Arbeitskreis innerhalb des Kulturvereins Dietramszell erstellt. An zwölf Stationen wird die Historie des Orts von der Frühgeschichte über die Klostergründung bis zur Gebietsreform 1972 beleuchtet. Drei davon widmen sich Paul von Hindenburg. Der Generalfeldmarschall und Reichspräsident der Weimarer Republik verbrachte jahrelang seine Jagdurlaube in Dietramszell. Aus den kontroversen Diskussionen darüber, wie man mit den Erinnerungen an den umstrittenen Politiker umgehen soll, entwickelte sich die Idee des historischen Pfads.

Nach dem Vorbild des Benediktuswegs am Kloster Benediktbeuern sollen die Infotexte auf Plexiglasscheiben stehen, die auf dicken Eichenholzbrettern angebracht sind. Um die Förderung im Rahmen der Dorferneuerungsmaßnahmen nicht zu gefährden, will die Gemeinde das Projekt laut Ratsbeschluss noch in diesem Jahr fertigstellen. cw

