Autofahrer rast in Pferdekutsche - schreckliche Szenen am Unfallort

Ein 82-jähriger Autofahrer aus Greiling übersah eine Pferdekutsche bei Dietramszell - und raste hinein. Er und der 22-jährige Kutschenfahrer aus Dietramszell sind schwer verletzt. Ein Pferd stirbt.

Dietramszell - Die Polizei Geretsried berichtet: Am Freitagnachmittag ereignete sich gegen 14:45 Uhr auf der Kreisstraße TÖL23 im Gemeindebereich von Dietramszell ein schwerer Verkehrsunfall. Hierbei befuhr ein 82-jähriger Mann aus Greiling mit seinem Pkw die Kreisstraße von Humbach aus kommend in Richtung Peretshofen.

Kurz vor dem Waldeingang übersah dieser nach einer unübersichtlichen Kuppe einen 22-jährigen Dietramszeller, welcher mit seiner Kutsche, die mit zwei Pferden bespannt war, in gleicher Richtung unterwegs war. Nachdem der Pkw-Fahrer die Kutsche von hinten rammte, überschlug sich der Pkw. Die Hinterachse der Kutsche wurde hierbei komplett vom Aufbau abgerissen und blieb auf der Fahrbahn liegen.

Ein Pferd der Kutsche erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Das andere nahm zuerst Reißaus, konnte jedoch nach kurzer Zeit aufgefunden und zurück zu seinem Hof verbracht werden.

Beide Verkehrsteilnehmer wurden nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Sowohl am Pkw, als auch an der Kutsche entstand hierbei ein Totalschaden in einer Gesamthöhe von ca. 10.000 EUR. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Bei der Unfallaufnahme konnte beim Pkw-Fahrer eine Alkoholisierung festgestellt werden, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet wurde. Gegen den Greilinger wird nun wegen eine Vergehens der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Die Unfallstelle war zur Aufnahme und Bergung für ca. 2,5 Stunden komplett gesperrt. Die Feuerwehr Manhartshofen leitete den Verkehr um.

