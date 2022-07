Dietramszell verzeichnet gute Fortschritte auf den Baustellen

In der Dietramszeller Ortsmitte unmittelbar vor dem Kloster ist viel Erdreich bewegt worden. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Dietramszell hat mehrere große Baustellen, die größte in der Ortsmitte. Diese ist jetzt laut Bürgermeister Josef Hauser wieder einspurig befahrbar.

Dietramszell – „Die Baufirma ist dem Zeitplan gut voraus“: Das war die positive Nachricht von Bürgermeister Josef Hauser in der jüngsten Gemeinderatssitzung, als er unter dem Stichwort „Aktuelles“ Stellung zum Baufortschritt in der Ortsmitte bezog. So sind bis auf die Teerdecke in Nord-/Süd-Richtung die Arbeiten des Straßenbau-Amtes bereits abgeschlossen.

Die Baustelle ist mit Ampelschaltung einspurig wieder befahrbar. „Die Asphaltierung ist in der ersten Augustwoche bei Vollsperrung geplant“, erklärte der Rathauschef. Allerdings ist nun der Ast in Richtung Holzkirchen komplett gesperrt. Laut Rathauschef „voraussichtlich bis Ende September“.

Auch die Gemeinde komme mit ihren Arbeiten gut voran, berichtete Hauser. Derzeit wird die Entwässerung für den Kloster-Vorplatz gebaut, der Gehsteig aus Richtung Schönegg ist bereits bis zur Bäckerei fertig und auch die Kabel für die Breitband-Versorgung wurden bereits verlegt.

Auch in Obermühltal geht was vorwärts

Ebenfalls Fortschritte macht die Erstellung der Infrastruktur im neuen Baugebiet Obermühlthal. Derzeit werden dort die Ver- und Entsorgungsleitungen verlegt. „Wir rechnen, dass ab Herbst dort gebaut werden kann“, so der Rathauschef.

Von einer weiterhin positiven Entwicklung bei der Einkommenssteuer berichtete Hauser zum Abschluss des zweiten Quartals 2022: „Wenn das so weiter geht, würden wir den Ansatz deutlich übertreffen.“

Als „erfreulich“ bezeichnete der Bürgermeister, dass es in der Gemeinde mit aktuell 5727 Einwohnern mehr Geburten als Sterbefälle gebe. Schließlich lieferte Hauser einen weiteren Sachstand: Bei den gemeindlichen Kindergärten gebe es zwar noch keine Wartelisten, aber „bis auf einige wenige Restplätze sind wir auch für das neue Kindergarten-Jahr in allen drei Einrichtungen gut voll.“

