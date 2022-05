Das Dietramszeller Hindenburg-Denkmal ist endgültig Geschichte

Von: Volker Ufertinger

Teilen

Bis vergangenen Montag hing das Hindenburg-Denkmal links neben dem Eingang an der Dietramszeller Klostermauer. Jetzt ist dort nur noch ein Loch. © Ufertinger

Die Debatte um das Hindenburg-Denkmal an der Klostermauer hielt die Gemeinde eine Zeitlang in Atem. Jetzt ist sie weg - und kommt mit der Büste ins Museum.

Dietramszell – Seit Montag ist das Hindenburg-Denkmal an der Klostermauer in Dietramszell endgültig Geschichte. Wie Bürgermeister Josef Hauser mitteilt, hat ein Steinmetzbetrieb die Natursteinplatte und den Sockel der ehemaligen Büste entfernt. In die Platte war der Text eingraviert: „Generalfeldmarschall Reichspräsident Paul von Hindenburg Dietramszell 1922 - 1932“.

Aktuelle Nachrichten aus Dietramszell lesen Sie hier.

Hauser betont, dass die Arbeiten „fachgerecht ausgeführt wurden“. Wichtig war, dass die Platte keinen Schaden nimmt. Sie wandert nun mit der Büste ins Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg. „Dort werden diese Gegenstände dann bei passenden Ausstellungen zusammen verwendet.“ Die Übergabe von Büste, Steinplatte und Sockel werde „zeitnah“ erfolgen. Vorläufig, so heißt es aus dem Museum, kommt alles ins Depot.

Die Büste Paul von Hindenburgs hing von 1939 bis 2014 an der Dietramszeller Klostermauer. Nur beim Einmarsch der Amerikaner war sie eine Weile verschwunden. © Hans Lippert / Archiv

Die Büste mit dem Konterfei von Paul von Hindenburg hing viele Jahrzehnte mehr oder weniger unbemerkt an der Klostermauer der Salesianerinnen. Montiert wurde sie in einem Festakt 1939, kurz vor dem Angriffskrieg Deutschlands auf Polen – dem Beginn des Zweiten Weltkriegs. Gestiftet hatte die Büste Hermann Esser, damals wohnhaft in Thankirchen und zum Zeitpunkt des Festakts Staatssekretär im Reichsministerium für Propaganda. Der ausführende Künstler war Josef Thorak, ein von Nazis hochgeschätzer österreichischer Bildhauer. Die Büste diente der Verherrlichung des Feldmarschalls aus dem Ersten Weltkrieg und der Einstimmung auf den bevorstehenden, großen Krieg.

Die Rolle Hindenburgs, der zehn Jahre lang in Dietramszell Urlaub machte, wurde in den vergangenen Jahren kritisch beleuchtet, vor allem durch die Biografie von Wolfram Pyta. Im Jahr 2014 demontierte der Münchner Künstler Wolfram Kastner die Büste. Er sah in Hindenburg einen Kriegsverbrecher und direkten Wegbereiter Adolf Hitlers. Die Aktion fand überregional Beachtung. Die Büste blieb in der Obhut Florian von Schilchers, dessen Vorfahren mit Hindenburg befreundet waren. In einem Symposium im Jahr 2019 hat die Gemeinde das Thema Hindenburg aufgearbeitet.

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.