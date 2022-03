Umstrittene Hindenburg-Büste kommt wohl ins Haus der Bayerischen Geschichte

Von: Clara Wildenrath

Eine Aktion, die Aufsehen erregt hat: Künstler Wolfram Kastner deponierte im Jahr 2014 den Kopf Hindenburgs auf dem Anwesen der Familie von Schilcher, nachdem er die Büste von der Klostermauer demontiert hatte. © Hermsdorf-Hiss / Archiv

Seit vielen Jahren liegt die Büste von Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg im Keller der Familie von Schilcher. Jetzt soll sie nach Regensburg kommen.

Dietramszell – Paul von Hindenburg war in Dietramszell lange ein gern gesehener Gast. Zu Lebzeiten verbrachte der Generalfeldmarschall des Ersten Weltkriegs und Reichspräsident der Weimarer Republik regelmäßig seinen Jagdurlaub im Ort, bei der Familie von Schilcher. 1939, kurz vor dem Überfall von Nazi-Deutschland auf Polen, wurde seine Büste in einem feierlichen Akt an der Klostermauer angebracht. Dort blieb sie über Jahrzehnte, bis der Münchner Aktionskünstler Wolfram Kastner sie im Jahr 2014 in einer aufsehenerregenden Aktion demontierte und auf dem Anwesen der Familie von Schilcher deponierte. Damit drückte er seinen Protest gegen die Verharmlosung Hindenburgs aus, jenes Mannes, der Hitler zur Macht verholfen hatte.

Die Büste wurde nicht wieder aufgehängt

Seither sucht die Gemeinde nach einem angemessenen Verbleib für das Denkmal. Die Büste wieder an der Klostermauer anzubringen, kam auf keinen Fall in Frage. Darüber waren sich die Ordensschwestern des Klosters und die damalige Bürgermeisterin Leni Gröbmaier schnell einig. Auch an einem anderen Ort innerhalb der Kommune, beispielsweise im Rahmen des geplanten Geschichtspfads, mochte man den Hindenburg-Kopf nicht mehr sehen. Zu groß sei die Gefahr, so das Urteil der Planer damals, dass daraus eine Art Wallfahrtsort entstehe. Vor fünf Jahren wollte Kastner die Bronze in einer Ausstellung im Münchner Lenbachhaus zeigen – bekam sie aber nicht.

Früh gab es Überlegungen, die Büste an das Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg zu überführen. Eine Dauerausstellung hatte das damals im Aufbau befindliche Museum 2017 aber abgelehnt. Jetzt ist Bürgermeister Josef Hauser das Thema „proaktiv noch einmal angegangen“, wie er sagt. Offenbar mit Erfolg: „Es gibt vielversprechende und relativ konkrete Pläne, die Büste dem Museum dauerhaft zu überlassen“, meint er im Gespräch mit unserer Zeitung.

Die Büste wandert vorerst ins Depot

Man habe sich geeinigt, dass der Hindenburg-Kopf nicht als Dauerexponat ausgestellt wird, sondern „nur wenn’s thematisch passt“. Unter dieser Prämisse sei das Haus der Bayerischen Geschichte sehr interessiert an der Büste. Auch die dazugehörige Tafel und den Denkmalsockel, die sich noch an der Klostermauer befinden, will es Hausers Worten zufolge übernehmen. „Nur der Vertrag muss noch unterzeichnet werden.“

Schöpfer der Büste ist Nazi-Bildhauer Josef Thorak

Wer das macht, darüber möchte der Rathauschef sich nicht äußern. Mutmaßlich ist der rechtmäßige Eigentümer der Bronzeplastik der Orden der Salesianerinnen, dem die Klosteranlage samt Mauer seit 1858 gehört. Die Klosterschwestern hatten jedoch immer wieder betont, Entscheidungen bezüglich der Hindenburg-Büste nur gemeinsam mit der Gemeinde und Florian von Schilcher zu treffen. Auch das Erzbischöfliche Ordinariat München beteiligte sich mehrfach an den Diskussionen um den Verbleib. Alle vier Parteien hatten bereits 2015 durchblicken lassen, dass sie das Haus der Bayerischen Geschichte als Zielort für das umstrittene Denkmal favorisieren würden.

Geschaffen hat die Büste der österreichische Bildhauer und bekennende Nazi Josef Thorak, der auch Büsten von Adolf Hitler, Joseph Goebbels und Benito Mussolini gestaltet hatte. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ließen Unbekannte sie verschwinden – vermutlich, um sie vor dem Zugriff der Amerikaner zu schützen. 1952 tauchte sie wieder an derselben Stelle auf. Derzeit befindet sie sich „in ordnungsgemäßer und sicherer Verwahrung in privater Hand“, sagt Josef Hauser.

Wenn alles klappt, soll sie noch in diesem Jahr nach Regensburg überführt werden. Die Plastik sei Teil der Geschichte. In Regensburg komme sie in eine Institution, die die Zusammenhänge so darstellt, wie sie den Tatsachen entsprechen. Hauser: „Ich wäre sehr glücklich, wenn das funktioniert, und wir diese Geschichte so zu einem vernünftigen Ende bringen können.“

