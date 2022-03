Baumaßnahmen für über zehn Millionen Euro - Dietramszell nimmt Darlehen auf

Von: Clara Wildenrath

Lieb und teuer: Viel Geld fließt in Dietramszell in die Kinderbetreuung – mehr als die Hälfte der gut 4,1 Millionen Euro Personalkosten ist dafür vorgesehen (im Bild der neue Kindergarten in Ascholding). Wir haben einen ganz Berg an Investitionen abzuarbeiten und sind ziemlich am Limit. Bürgermeister Josef Hauser © sabine hermsdorf-hiss/Archiv

Die Gemeinde Dietramszell hat den Haushaltsplan 2022 beschlossen. Es steht eine hohe Neuverschuldung an, vor allem wegen großer Baumaßnahmen.

Dietramszell – Hohe Kreditaufnahmen und fast aufgebrauchte Rücklagen: Dietramszell blickt in ein klammes Haushaltsjahr. Einstimmig billigte der Gemeinderat den vorgelegten Haushalts- und Investitionsplan.

2022 kommen auf die Gemeinde Baumaßnahmen in Höhe von über zehn Millionen Euro zu – vor allem für Kindergärten, die seit Jahren andauernde Schulhaussanierung, ein neues Feuerwehrhaus in Ascholding sowie Straßenbau und Wasserversorgung. Um das zu finanzieren, muss sie neue Darlehen in Höhe von 3,35 Millionen Euro aufnehmen. Die Pro-Kopf-Verschuldung steigt damit von aktuell 221 Euro auf 777 Euro zum Ende des Jahres. Erstmals seit Jahren liegt sie dann vermutlich über dem Landesdurchschnitt, der 2020 in Kommunen ähnlicher Größe 689 Euro betrug.

Dietramszell plant mit hohen Personalkosten für Kinderbetreuung

Mit einem Gesamtvolumen von 26,4 Millionen Euro präsentierte Kämmerin Katharina Laß den Gemeinderäten einen Rekordhaushalt. Im Vergleich zu 2021 blieb das Volumen des Verwaltungshaushalts mit knapp 14 Millionen Euro zwar fast gleich, der Vermögenshaushalt wuchs jedoch auf mehr als das Doppelte, nämlich fast 12,5 Millionen. Mit einem deutlichen Plus von 670 000 Euro rechnet Laß bei den Steuereinnahmen. Der gemeindliche Anteil an der Lohn- und Einkommenssteuer beläuft sich voraussichtlich auf 4,2 Millionen Euro. Er macht etwa ein Drittel der Einnahmen des Verwaltungshaushalts aus.

Der Gewerbesteueransatz stieg aufgrund des anhaltenden Booms in der Baubranche auf 1,95 Millionen an. Allerdings muss die Gemeinde den 2021 erhaltenen Ausgleich für Gewerbesteuer-Mindereinnahmen in Höhe von 74 000 Euro komplett an den Freistaat zurückzahlen. Der Planansatz für die Schlüsselzuweisung aus dem kommunalen Finanzausgleich beträgt rund 870 000 Euro. „Das ist mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr“, so Laß. Bemessungsgrundlage hierfür ist die Steuerkraft im Krisenjahr 2020, in dem die Gemeinde deutliche Steuereinbrüche zu verzeichnen hatte.

Größter Posten auf der Ausgabenseite des Verwaltungshaushalts ist der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand mit rund fünf Millionen Euro. Er umfasst beispielsweise Kosten für den Grundstücksunterhalt, den gemeindlichen Fuhrpark, Versicherungen und Sozialaufwendungen. Gut 4,1 Millionen Euro sind für Personalkosten eingeplant. Mehr als die Hälfte davon fließen in die Kinderbetreuung. Aufgrund von Tariferhöhungen, Höhergruppierungen durch neue Kindergartenplätze und sechs neu geschaffene Stellen stiegen die Ausgaben hier deutlich, erklärte Laß.

Dietramszell rechnet mit 3,2 Millionen Kreisumlage

Knapp 140 000 Euro weniger als im Vorjahr muss die Gemeinde dafür als Kreisumlage entrichten, nämlich etwa 3,2 Millionen. Aufgrund der hohen Ausgaben beträgt der Überschuss des Verwaltungshaushalts dieses Jahr voraussichtlich nur 713 000 Euro und ist damit so niedrig wie in den letzten zehn Jahren nicht. Er wird dem Vermögenshaushalt zugeführt und gilt als wichtige Kenngröße für die dauernde wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Mit dem derzeitigen Planansatz werde die geforderte Mindestzuführung nur noch um knapp 490 000 Euro überschritten.

Um die vielen geplanten Investitionen leisten zu können, stehen in den nächsten Jahren einige Grundstücksverkäufe an. Für 2022 sind allerdings nur zwei in Ascholding und Obermühltal vorgesehen, die im Rahmen des Einheimischenprojekts vergeben werden. Die Gemeinde rechnet mit einem Erlös von 1,2 Millionen Euro. 3,8 Millionen Euro fließen aus staatlichen Zuweisungen und Förderungen für Investitionen wie den Kindergartenbau, die Breitbandversorgung und die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen. Für den Umbau des alten Schulhauses in Linden und des alten Kindergartens in Ascholding empfiehlt die Kämmerei, ein zinsvergünstigtes Wohnraumdarlehen über 1,35 Millionen Euro aufzunehmen. „Die jährlichen Aufwendungen dafür sind durch die Mieteinnahmen gedeckt“, betonte Laß. Deshalb trage das Darlehen zu einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung bei.

„Wir haben einen ganz Berg an Investitionen abzuarbeiten und sind ziemlich am Limit“

Zusätzlich ist ein allgemeiner Investitionskredit über zwei Millionen Euro eingeplant, der dem Ausbau der Infrastruktur dienen soll – vor allem im Bereich Kindergärten, Schule und Feuerwehr. Gleichzeitig schrumpfen die allgemeinen Rücklagen der Gemeinde: Nach der geplanten Entnahme von 2,6 Millionen Euro bleibt nur noch ein kleiner Puffer zusätzlich zur gesetzlich vorgeschriebenen Mindestrücklage von 120 000 Euro, erläuterte Laß. Ein weiterer Kredit über 500 000 Euro müsse voraussichtlich im Jahr 2024 aufgenommen werden.

„Wir haben einen ganz Berg an Investitionen abzuarbeiten und sind ziemlich am Limit“, fasste Bürgermeister Josef Hauser die Haushaltslage zusammen. „Ein bisschen Puffer haben wir aber noch.“ Einige Projekte könne man schieben – wenn es sein muss. In den nächsten beiden Jahren sind weitere Baumaßnahmen in Höhe von 11,5 Millionen Euro geplant. Diese sind zum größten Teil durch Eigenmittel, also weitere hohe Rücklagenentnahmen finanzierbar, erklärte die Kämmerin. Im Jahr 2024 sollten die größten Investitionen abgearbeitet sein. Zwei Jahre später könnte nach ihren Berechnungen der Schuldenstand erstmals wieder die Vier-Millionen-Marke unterschreiten.

