Dietramszell investiert in Solarstrom - Rat folgt Energiecoaches

Von: Clara Wildenrath

Teilen

Der Kindergarten in Ascholding. Das Foto entstand bei der Einweihung im Juli 2021. © Hans Lippert

Unabhängiger von fossilen Energieträgern will die Gemeinde Dietramszell werden. Tipps dazu gibt es von den Coaches der Energiewende Oberland.

Dietramszell – Wie kann die Gemeinde Dietramszell unabhängiger von fossilen Energieträgern werden? Mit dieser Frage beschäftigte sich ein Jahr lang das „Energiecoaching Plus“, ein vom Bayerischen Wirtschaftsministerium gefördertes Beratungsangebot. 2021 hatte sich die Kommune für das Projekt beworben und den Zuschlag erhalten. In der jüngsten Gemeinderatssitzung präsentierten Andreas Scharli und Ludwig Hagelstein von der Energiewende Oberland den Abschlussbericht des Coachings.

Kläranlage möglicher Standort für PV-Anlage

Mithilfe von Computersimulationen hatten die Energieberater Wirtschaftlichkeitsberechnungen für Photovoltaik (PV)-Anlagen auf kommunalen Dachflächen erstellt. Der neu errichtete Hackschnitzelstadel auf dem Gelände des Klärwerks bei Leismühl biete sich hierfür auf jeden Fall an, erklärte Hagelstein. Auf den nach Nordost und Südwest ausgerichteten Dachflächen könnten etwa 22 Prozent des Gesamtstromverbrauchs der Kläranlage erzeugt werden. Die Investition von etwa 33.000 Euro würde sich in gut sechs Jahren amortisieren.

Kindergarten in Ascholding optimal nach Süden ausgerichtet

Eine noch größere und optimal nach Süden ausgerichtete Dachfläche steht auf dem neuen Kindergarten in Ascholding zur Verfügung. Mit Solarstrom ließen sich dort 57 Prozent des Gesamtbedarfs decken. Damit hätte man den geschätzten Anschaffungspreis von 48.000 Euro in siebeneinhalb Jahren wieder eingespart. In etwa der gleichen Größenordnung liegt laut Hagelstein eine PV-Anlage auf dem Dach des B-Baus der Grund- und Mittelschule, die das benachbarte Rathaus mit Strom versorgen könnte. Um den Eigenverbrauchsanteil zu erhöhen, regte er an, zusätzlich eine Ladestation für Elektroautos zu errichten: „Damit verkürzt sich die Amortisierungsdauer auf knapp zehn Jahre.“

Ziel: Schule von Heizöl unabhängig machen

Eine weitere Aufgabe der Energieberatung war die Optimierung der Heizanlagen des Schulkomplexes – einem der größten kommunalen Wärmeverbraucher. Knapp zwei Drittel des Bedarfs liefert derzeit eine Hackschnitzelheizung, der Rest wird aus Heizöl und Pellets produziert. Durch einen neuen Kessel mit höherer Effizienz könnte man den Hackschnitzelanteil auf mindestens 90 Prozent erhöhen, sagte Energiemanager Scharli. Nach den energetischen Sanierungsmaßnahmen der letzten Jahre sollen außerdem die Heizungseinstellungen angepasst werden, um den Verbrauch zu reduzieren. Ziel sei es, so Scharli, die Schule in den nächsten zwei Jahren vom Heizöl unabhängig zu machen.

Komplett ohne fossile Energieträger kann künftig das Feuerwehrhaus in Humbach auskommen. Die bestehende Ölheizung aus dem Jahr 1998 soll nach Dafürhalten der Energiecoaches durch eine Erdwärmepumpe ersetzt werden. Dafür sind nach ihren Berechnungen zwei etwa 100 Meter tiefe Sondenbohrungen notwendig. Um den Strombedarf der Pumpen zumindest im Sommer zu decken, empfahl Scharli die Kombination mit einer PV-Anlage auf dem Süddach des Gebäudes. Die Investitionskosten schätzte er auf 46.000 Euro für die Wärmepumpe mit den erforderlichen Bohrungen plus 14.400 Euro für die PV-Anlage ohne Batteriespeicher.

Aktuelle Nachrichten aus Dietramszell lesen Sie hier.

Sämtliche Vorschläge der Energieberater fanden die Billigung des Gremiums. Thomas Bachmeier (CSU), selbst Elektromeister, bat jedoch darum, insbesondere bei den Solarplatten auf dem Kindergarten und der Schule größere Pufferflächen für abrutschenden Schnee einzuplanen: „Hier geht Sicherheit vor Nutzung.“ Der PV-Anlage auf dem Dach des Hackschnitzelstadels in Leismühl hatten die Räte bereits in einer früheren Sitzung zugestimmt. Die Kosten für die zusätzlich empfohlenen Maßnahmen sollen entsprechend des neuen Beschlusses noch in den Haushaltsentwurf für 2023 aufgenommen werden.

cw

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.