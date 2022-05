Feuerwehr Linden: Ein neues Fahrzeug mit dem Spitznamen „Schorsch“

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

So viele wie noch nie: In der Jahresversammlung der Feuerwehr Linden wurden 22 Mitglieder geehrt. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Alle Hände voll zu tun hatte im vergangenen Jahr die Feuerwehr Linden. Jetzt freut man sich über ein neues Tragkraftspritzenfahrzeug mit speziellem Spitznamen.

Dietramszell – Verkehrsunfälle, die Räumung eines Heustocks in Lochen, umgestürzte Bäume infolge von Unwettern: Die Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr Linden rückten 2021 zu sehr verschiedenen Einsätzen aus. „Glücklicherweise“, so Erster Kommandant Michael Gruber in der Jahresversammlung, „wurden wir von der Hagelzelle im vergangenen Sommer verschont.“

Die Feuerwehr hat über 100 Mitglieder

Sieben neue Mitglieder hat die Wehr dazubekommen. Zudem wurde eine ganze Reihe von Atemschutzträgern ausgebildet. Derzeit liegt die Zahl der Aktiven über 100. „Ein Name fällt hier besonders auf – nämlich Jaqueline Liebhart“, so Gruber. Die junge Frau hat unter anderem die Modulare Truppausbildung und den Maschinistenkurs absolviert. „Wenn sie so weitermacht, wird sie noch Kommandantin.“

So kam es zum Spitznamen für das Fahrzeug

Und noch einen Zugang verzeichnete die Lindener Wehr: Schorsch, das neue Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W). „Mein Stellvertreter Georg Wieser ist am Tag der Rohbauabnahme des Fahrzeugs Vater eines kleinen Schorschs geworden“, erklärte Gruber. „Da lag so eine Namensgebung nahe.“ Sie dient gleichzeitig als Erinnerung: „Wenn der zweibeinige Schorsch also 18 wird, sollten wir an einen Ersatz des motorisierten denken.“

Das alte Fahrzeug wird, ebenso wie das aus Föggenbeuern, über den Landesfeuerwehrverband in die Ukraine gehen. „Trotz ihres Alters von rund 30 Jahren können sie immer noch Hilfe leisten“, sagte Kreisbrandmeister Fabian Fiegler und verwies auf die vielen zerstörten Feuerwehrgerätehäuser. „Sie haben praktisch nichts mehr.“ Dieses Ansinnen unterstützt auch die Gemeinde Dietramszell, wie Zweiter Bürgermeister Anton Huber betonte. Ein erster Liefertermin konnte wie berichtet wegen fehlender Beschlüsse allerdings nicht eingehalten werden.

Online-Schulungen während der Pandemie

Fiegler lobte ebenso wie Kreisbrandinspektor Robert Schmid den verantwortungsvollen Umgang der Wehr mit der Pandemie. „Bei den Online-Schulungen war Linden stark vertreten.“ Unter Einhaltung der Hygienevorschriften konnten auch 28 Feuerwehr- sowie 8 Monatsübungen durchgeführt werden.

Rekordverdächtig war die Vergabe von Ehrenurkunden während der Jahresversammlung. Gleich 13 Kameraden wurden für ihre langjährige aktive Dienstzeit ausgezeichnet: 25 Jahre dabei sind Thomas Müller, Michael Gruber und Florian Gröbmair, 40 Jahre Valentin Loipolder, Martin Rothbauer, Martin Wiesnet, Franz Ressler, Leonard Kreitmair, Helmut Gröbmair, Ulrich Fischer, Thomas Pallauf, Josef Schlickenrieder und Wolfgang Fröstl.

Für das Bestehen des 6e-Lehrgangs wurden Josef Schlickenrieder jun., Andreas Huber, Alois Huber, Johannes Ressler, Johannes Ailler, Johannes Schlickenrieder, Leander Schlickenrieder, Christian Kracylo und Georg Wieser geehrt. Letztendlich wählten die Mitglieder der Lindener Feuerwehr noch Valentin Ponnier zum neuen Jugendwart.

