Kaiserwetter beim Zeller Lehards - Zug muss wegen vieler Teilnehmer geteilt werden

Festlich geschmückt waren die Wagen, in denen die Trachtlerinnen und Trachtler St. Leonhard dreimal umrundeten.

Viel Politprominenz in Dietramszell

Strahlender Sonnenschein, herausgeputzte Pferde, viele Zuschauer: Der Lehards gehört zweifelsohne zu den schönsten Traditionen der Gemeinde.

Dietramszell - Weihbischof Wolfgang Bischof, für den der Umritt in Dietramszell am Sonntag eine Premiere war, und Dekan Thomas Neuberger spendeten den 40 Kutschen und Wagen sowie den ebenfalls 40 Reitern den Segen. Im Festgottesdienst zuvor wies Bischof darauf hin, dass „das gemeinsame Engagement der Christinnen und Christen und der Kirche für das Gemeinwohl auch den Blick auf das Wohl der Tiere als Bestandteil der Schöpfung beinhalten soll.“ Die St. Leonhard gewidmeten Ritte würden daran erinnern, „dass Tiere für unsere Leben – nicht nur in der Landwirtschaft – wichtig waren und sind und dass sie unsere Wertschätzung verdienen“.

An der Spitze die Reiterstaffel München

Die Pferde setzten sich in Bewegung. Die Männer zogen ihre Hüte und die Frauen bekreuzigten sich, als sie an den beiden Geistlichen vorüberschritten. Unter den Gästen waren Bundestagsabgeordneter Alexander Radwan, die Landtagsabgeordneten Martin Bachhuber und Florian Streibl sowie Landrat Josef Niedermaier. Ebenso dabei waren wieder zwei Vertreter der Reiterstaffel München, die den Zug anführten.

Dieses Jahr gab es um die Kirche ein Novum, das für einen kurzen Moment der Verwirrung sorgte. „Weil sich so viele angemeldet haben, haben wir mehr oder weniger spontan beschlossen, den Umritt um St. Leonhard zu teilen“, erklärte Lehards-Lader Hans Kanzler. Als er die Wagen und Reiter der ersten „Mannschaft“, die eben die Wallfahrtskirche zum zweiten Mal umrundete, beobachtete, meinte er zudem: „Ich denke, wir werden den Ring vergrößern müssen.“

Nachdem die ersten knapp 35 Kutschen und Reiter St. Leonhard dreimal umkreist hatten, schloss sich der zweite Zug an. Allerdings standen sie im toten Winkel der Geistlichkeit, die deswegen vom Ende des Umritts ausgegangen war. Kutscher und Reiter fanden also weder Weihbischof Bischof, noch Dekan Neuberger vor. Das Erstaunen war groß. Eilends wurden die beiden Geistlichen aus der Kirche zurückgeholt. Weihbischof Bischof nahm es mit Humor: „Auf ein Neues“, sagte er locker und erklomm unter dem Applaus der Zaungäste wieder das Podest. „Ich wusste ja nicht, dass ihr hier gleich zwei Lehards habt.“

