Kommt ein Kino ins Ascholdinger Hallenbad?

Von: Clara Wildenrath

Teilen

Welche Zukunft hat das Ascholdinger Hallenbad? Die Bandbreite der Ideen reicht aktuell von einem Abriss bis zu einem Kino. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Seit das Interkommunale Hallenbad in Geretsried in Betrieb ist, gibt es für das Ascholdinger Bad keine Verwendung mehr. Die Diskussion über die Nachnutzung kommt in Gang.

Dietramszell – Was soll mit dem Ascholdinger Hallenbad geschehen? Im vergangenen Herbst hat die Gemeinde den Schwimmbetrieb endgültig eingestellt. Zwischenzeitlich überlegte die DLRG, das Bad zu pachten, sagte dann aber ab. Nun soll sich die Arbeitsgemeinschaft Baukultur Dietramszell mit der Nachnutzung befassen. Das beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich.

Studenten der TU Wien haben sich des Themas angenommen

Erste Ideen gibt es schon. Im Rahmen des EU-geförderten Leader-Projekts Baukulturregion Alpenvorland hatten sich 16 Architekturstudierende der TU Wien ein ganzes Semester lang mit der Frage beschäftigt, wie sich am Beispiel von Dietramszell dörfliche Strukturen weiterentwickeln lassen. Eines ihrer Projekte war die Nachnutzung des Ascholdinger Bads. Nach einer Woche vor Ort präsentierten sie ihren Vorschlag: In der fast 50 Jahre alten Schwimmhalle könnte das erste Dietramszeller Kino entstehen. „Eine kulturelle Nutzung würde für den hohen Raum gut passen“, befand Gemeinderat Ludwig Gröbmaier (CSU), der Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Baukultur ist.

Die hohen Räume sind wie für die Kultur gemacht

Ganz neu ist die Idee nicht: Schon bei der Podiumsdiskussion der Bürgermeisterkandidaten vor den Kommunalwahlen 2020 hatte Erno Vroonen, Vorsitzender des Kulturvereins, angeregt, das Bad als Kulturbühne umzugestalten. Zweiter Bürgermeister Anton Huber verwies in der Gemeinderatssitzung allerdings auf die marode Substanz des Gebäudes. Nach Gesprächen mit dem seit Jahren mit dem Bad befassten Statiker Hans Raßhofer sei er zu dem Schluss gekommen: „Für eine Sanierung gibt es wahrscheinlich keine Chance. Nach dem, was wir bisher wissen, ist ein Abbruch billiger.“ Vor einer Nachnutzung seien weitere Punkte zu klären: Neben der Gebäudestatik müsse man den Brandschutz überprüfen, einen Bauantrag für die Nutzungsänderung stellen und die Versammlungsstättenordnung beachten.

Aktuelle Nachrichten aus Dietramszell lesen Sie hier

Um diese und eventuelle weitere Punkte zu klären, schlug die Gemeindeverwaltung vor, innerhalb des Ratsgremiums einen Arbeitskreis Hallenbad zu gründen. Für einen solchen Kreis – zusätzlich zur bereits bestehenden Baukulturgruppe – plädierte Karl März (FW). „Wir müssen die Ascholdinger ins Boot holen“, argumentierte er. Seine Einschätzung: Viele Anwohner fühlten sich schon lange von der Gemeinde vernachlässigt, weil die sich ihrer Meinung nach zu wenig ums Bad gekümmert habe. „Die Baukultur ist mir zu architektenlastig“, meinte März, der selbst in der Nachbarschaft des Bads zu Hause ist. Dafür sei kein neuer Arbeitskreis nötig, widersprach Bernhard Fuchs (ebenfalls FW): „Das ist ja gerade der Grundgedanke der Baukultur, dass jeder mitmachen und sich einbringen kann.“ Vom breit gefächerten Potenzial der bisherigen Gruppe mit viel planerischem Know-how könne die Dorfgemeinschaft nur profitieren. Auch Jakob Pertold sprach sich dafür aus, die Ideen der Wiener Studenten als Anstoß zu nutzen, sich weitere Gedanken zu machen.

Lesen Sie auch: Wolfratshauser Wasserrettern fehlt viel Geld

Mit knapper Mehrheit lehnte das Ratsgremium schließlich die Gründung eines neuen Arbeitskreises ab. Stattdessen beauftragte es die bestehende Arbeitsgemeinschaft Baukultur damit, ein Konzept für die Nachnutzung des Bads zu erarbeiten. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich daran beteiligen – das wurde ausdrücklich in den Beschluss aufgenommen.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.