Kommunalwahl 2020: Gröbmaier kandidiert nicht mehr

Zwei Mal in Folge wurde Leni Gröbmaier zur Bürgermeisterin von Dietramszell gewählt. Auf eine dritte Kandidatur wird sie verzichten - aus privaten Gründen.

Leni Gröbmaier steht nach zwei Amtsperioden nicht mehr für das Bürgermeisteramt in Dietramszell zur Verfügung. „Das hat private Gründe“, sagt die 62-Jährige auf Nachfrage unserer Zeitung: Mehr Zeit für die Familie zu haben, vor allem für ihren Mann und die sechs Enkel, sei der wichtigste Grund. Ihr Abschied sei auch mit einem weinenden Auge verbunden: „Wir haben in den letzten Jahren so vieles auf den Weg gebracht. Da ist es natürlich schade, wenn man es nicht mehr selbst weiter umsetzen kann.“ Ob intern bereits ein potenzieller Nachfolger feststeht, darüber wollte sich Gröbmaier unserer Zeitung gegenüber nicht äußern. Sie selbst war als Kandidatin der parteiunabhängigen Wählervereinigung „Bürgerliste Dietramszell“ (BLD) bei der letzten Wahl nur mit einem Vorsprung von zwei Stimmen gegenüber ihrem Herausforderer Michael Häsch (CSU) im Amt bestätigt worden.