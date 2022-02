Mann will mit knapp drei Promille zur Arbeit fahren und baut Unfall

Von: Doris Schmid

Drei Promille ergab der Vortest bei einem Autofahrer aus Geretsried. (Symbolfoto) © Uli Deck

Ein Geretsrieder ist mit seinem Audi im Straßengraben gelandet und mit einem Baum kollidiert. Er hatte zu viel getrunken.

Dietramszell - Einen nicht alltäglichen Alkoholwert stellten Polizeibeamte am Donnerstagabend gegen 21.45 Uhr bei einem Geretsrieder fest. Zuvor hatte der Mann mit seinem Audi einen Unfall verursacht.

Der 54-Jährige war auf dem Weg zu seiner Arbeitsstelle in Sauerlach und befuhr die Staatsstraße 2369 von Geretsried kommend in Richtung der Einmündung der Staatsstraße 2072. Weil er wohl das eine oder andere Gläschen Alkohol konsumiert hatte, verlor er im Gemeindebereich Dietramszell beim Abbiegen die Kontrolle über sein Auto, so die Polizei. Der Geretsrieder steuerte den Audi in den gegenüberliegenden Straßengraben und kollidierte dort mit einem Baum.

Der Fahrer eines zufällig vorbeikommenden Linienbusses verständigte die Polizei, nachdem der Geretsrieder gerade versucht hatte, seinen Pkw aus dem Graben zu fahren. Der Verdacht der Beamten bestätigte sich: Ein Vortest ergab einen Wert von knapp drei Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Seinen Führerschein musste der Geretsrieder an Ort und Stelle abgeben.

