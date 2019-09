Michaela Schelshorn züchtet Lamas

Im „Erlenwald“ züchtet Michaela Schelshorn Lamas. Kürzlich ist Nachwuchs gekommen. Höchste Zeit für einen Besuch.

Ascholding– Er hat das Zeug zum Traummann: Lockige braune Haare, große dunkle Augen, schlanke Figur. Nur die bananenförmigen Ohren stören etwas. Sein Name: „Kasimir vom Erlenwald“. Michaela Schelshorn (32) lacht. „Für einen Surihengst ist er aber absolut top.“ Schelshorn muss es wissen. Zusammen mit ihrem Mann Daniel züchtet die Ascholdingerin Lamas, verkauft die selbst versponnene Wolle und bietet Lamawanderungen an. Heuer kamen auf dem Hof zwei Fohlen zur Welt. Auf den schönen Kasimir folgte eine Woche später Vitus.

Michaela Schelshorn hat Kasimirs Geburt begleitet. Dennoch würde Mutter Eidaa ihr Kleines sofort auch gegen sie verteidigen. „Nach der Geburt durfte ich es lediglich von der Weide in den Stall tragen – schnell noch ein Foto gemacht, und das war es“, erzählt die Ascholdingerin. Erst im Alter von sechs Monaten wird das Verhältnis lockerer, und das Gewöhnen an den Menschen kann beginnen. „Davor besteht die Gefahr einer Fehlprägung auf den Menschen. Dies ist unbedingt zu vermeiden, da ein Lama den nötigen Respekt vor seinen Menschen haben sollte. Sonst kann es zur Gefahr werden“, erklärt Schelshorn. Anders ausgedrückt: So süß die Fohlen auch sind – Kuscheln ist verboten.

Die Ascholdingerin freut sich schon darauf, die beiden kleinen Hengste zusammen aufwachsen zu sehen. Kasimir und Vitus werden erst einmal auf dem Hof bleiben. „Wenn sie erwachsen sind, werden sie als Deckhengste eingesetzt.“ Bei so viel Nachwuchs ist klar, dass die gebürtige Eglingerin nicht alle Tiere behalten kann. „Ich verkaufe meine Lamas aber nur an Leute mit Erfahrung“, betont sie. Schelshorn fährt auch gerne persönlich vorbei und vergewissert sich, dass der Platz perfekt ist. „Die Lamas sollen dort langfristig bleiben können und nicht aus Lust und Laune heraus gekauft werden.“ Die Ascholdingerin selbst kam durch einen Zufall zu ihrem neuen Lebensinhalt. Im Juni 2012 erreichte sie ein Hilferuf: „Es wurden Plätze für zwei völlig vernachlässigte Lamas gesucht.“ Schelshorn sagte zu – der erste Schritt zu den „Erlenwald Lamas“ war getan.

Heute besteht die Herde aus 23 Tieren: Hengste, Wallache, Stuten und eben die Fohlen Kasimir und Vitus. Mit der Herde wuchs nicht nur die Arbeit, sondern auch das Wissen über die sensiblen Tiere. Die Wirkung von Lamas auf den Menschen kann man immer wieder beobachten. „Die Tiere entschleunigen, man wird in ihrer Nähe ausgeglichener“, sagt die 32-Jährige. Das merkt sie vor allem bei den Lamawanderungen: „Jeder noch so gestresste Topmanager wird hier ganz ruhig.“

Den Lama-Hengsten machen die Ausflüge Spaß. „Wenn ich mit den Halftern komme, stellen sie sich regelrecht an.“ Redet die Ascholdingerin mit ihren Lamas, wird ihre Stimme klar und deutlich: „Man muss ihnen genau sagen, was man will. Sonst akzeptieren sie einen nicht.“ Gehalten werden die männlichen Tiere zusammen mit älteren Wallachen. „Die Jungen orientieren sich an den Alten. Sobald es doch einmal eine Rangelei gibt, schaltet sich der älteste Wallach als Streitschlichter ein, und gut isses.“

Zum Verspinnen der Wolle hat die 32-Jährige ein spezielles Spinnrad, das sogar die langen Surilamafasern mühelos verarbeitet. Der offizielle, wenn auch ungewöhnliche Name des Spinnrads: „Michi von Schwarzenstein.“ Es kommt auch vor, dass sich Strickbegeisterte direkt die Wolle aussuchen, wenn sie noch „am Tier“ ist. „Die wird dann in einen extra Behälter getan.“

Und wie ist das mit dem Anspucken? „Alles halb so wild“, sagt die Züchterin. Lamas sind Fluchttiere. „Sie schauen, dass sie aus der Situation rauskommen. Spucken ist die letzte Abwehr.“ Und wenn, dann trifft es die Artgenossen, um die Rangordnung festzulegen. „Nicht wirklich lecker. Grünlich, mit etwas Mageninhalt durchsetzt, übel riechend.“ Aber, so Schelshorn: „Abwaschbar.“ Dem Lama selbst scheint das Spucken ebenfalls nicht zu behagen. „Das ist für die so ähnlich wie für uns Übergeben.“

Das Spucken kann aber auch ein Zeichen dafür sein, dass eine Stute trächtig ist. Führt man den Hengst erneut zu ihr und sie spuckt ihn von oben bis unten voll, ist klar, dass ein Kleines unterwegs ist. Rund 350 Tage später muss Michaela Schelshorn wieder in den Lama-Hebammen-Modus schalten. „Aber“, so sagt sie, „genau das wollte ich ja. Ich lebe meinen Traum.“