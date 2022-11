2,7 Millionen Euro in 2023: Schulsanierung reißt Loch in Haushaltskasse

Von: Clara Wildenrath

Die Grund- und Mittelschule in Dietramszell. Seit 2013 laufen dort Sanierungsarbeiten, im nächsten Jahr soll die Maßnahme endgültig abgeschlossen werden. © sh

Der Gemeinderat Dietramszell beschließt Maßnahmen in Höhe von 2,7 Millionen Euro für das Jahr 2023: Die Schulsanierung soll endlich abgeschlossen werden.

Dietramszell – Ende in Sicht: Die 2013 begonnene Generalsanierung der Grund- und Mittelschule soll 2023 endlich vollendet werden. Architekt Michael Zach aus Otterfing präsentierte dem Gemeinderat in der Sitzung am Dienstagabend die Pläne dafür. Die sehen vor, die Grundrenovierung des D-Baus „in einem Rutsch“ im kommenden Jahr durchzuführen. „Das ist weniger Aufwand, als sie auf mehrere Bauabschnitte zu verteilen“, argumentierte Zach.

Dietramszell: 2,7 Millionen Euro für Generalsanierung der Grund- und Mittelschule

Der L-förmige Trakt umfasst – neben einigen Klassenzimmern – unter anderem die Turnhalle, Verwaltungsräume und die Bücherei. Sämtliche Dachflächen und Fassaden sollen erneuert und gedämmt, die Fenster ausgetauscht werden. Für die Bibliothek ist eine Erweiterung im Bereich des überdachten Pausenhofs geplant. Auch das Lehrerzimmer soll größer werden; dafür wird ein Teil des Balkons im ersten Stock geopfert.

Laut Zeitplan des Architekten finden die Bauarbeiten, insbesondere die im Bereich der Turnhalle, zum großen Teil in den Sommerferien statt. Die letzten Pflasterarbeiten sind im Dezember vorgesehen, die Übergabe soll dann Anfang Januar erfolgen.

„An mehreren Stellen regnet es schon rein“

Die Räte waren sich einig, dass die Sanierungsmaßnahmen dringend notwendig sind. „An mehreren Stellen regnet es schon rein“, sagte Bürgermeister Josef Hauser. Sein Stellvertreter Anton Huber ergänzte: „Die Zustände sind eine Zumutung für das Personal der Schule. Wir sind ohnehin schon drei Jahre im Verzug.“ Konrektorin Alexandra Greiter, die als Gast anwesend war, sprach sich ebenfalls dafür aus, alle Arbeiten in einem Bauabschnitt durchzuführen. „Der Verwaltungstrakt mit der ganzen Telekommunikation müsste sonst zweimal umziehen.“ Voraussetzung sei allerdings, dass die Sanierung des C-Baus bis dahin abgeschlossen sei und die dortigen Räume wieder genutzt werden können.

Sorge bereiteten dem Ratsgremium jedoch die Finanzen. Die Bruttobaukosten für Fassade, Dach und Haustechnik schätzt Planer Zach auf rund 2,3 Millionen Euro. Dazu kommen Baunebenkosten in Höhe von voraussichtlich etwa 20 Prozent. „Wir müssen heute über 2,7 Millionen beschließen“, betonte Hauser, „ohne Gewähr darauf, was es tatsächlich kostet.“ Das könne bedeuten, dass dafür andere Projekte im Jahr 2023 gestrichen werden müssten.

Gemeinde Dietramszell hat Rücklagen nahezu aufgebraucht

Nach Angaben von Kämmerin Katharina Laß waren für die Schulsanierung bisher im kommenden Haushaltsjahr lediglich knapp eine Million Euro und für 2024 weitere 400 000 Euro eingeplant. „Ohne zusätzliche Kredite wird es nicht gehen“, stellte sie klar. Die Rücklagen der Gemeinde seien bis Ende des Jahres weitgehend aufgebraucht. Einen Teil der Kosten erstattet im Nachhinein allerdings die Regierung von Oberbayern im Rahmen eines Förderprogramms. Insgesamt wurden der Gemeinde 2,7 Millionen Euro in Aussicht gestellt, so der Rathauschef. Davon seien bisher 1,2 Millionen ausbezahlt. Seit 2013 habe die Generalsanierung bereits 3,7 Millionen Euro gekostet.

Thomas Bachmeier (CSU) regte an, die Pläne des Architekten nach Einsparpotenzialen zu durchforsten. Beispielsweise könne man statt der geplanten Holz-Alu-Fenster auch günstigere Kunststofffenster verwenden. Eine detaillierte Baubeschreibung soll Zach bis zur nächsten Sitzung vorlegen.

Einstimmig beschloss das Gremium, die Sanierung wie vorgeschlagen im nächsten Jahr durchzuziehen und das Planungsbüro mit der Ausschreibung der Leistungen zu beauftragen.

