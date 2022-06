Dietramszell: Montessori-Schüler präsentieren ihre „Große Arbeit“

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Artgerechte Hühnerhaltung: Romy zeigt, wie es geht. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die 8. Jahrgangsstufe der Montessori-Schule Dietramszell präsentiert ihre „Große Arbeit“. Sie spiegelt die vielseitigen Interessen der Schüler wider.

Dietramszell – Ein selbst gebauter Katzenkratzbaum, ein gezimmertes Schachbrett oder ein Hut, wie ihn die Damen zu Zeiten des Rokoko getragen haben: Die sogenannte „Große Arbeit“ der achten Jahrgangsstufe der Montessori-Schule Dietramszell spiegelte die vielseitigen Interessen der Schüler wieder. „Jeder konnte sich ein Thema frei aussuchen“, erklärte der kaufmännische Schulleiter Gero Jaegers. „Oft geht es um etwas, was kürzlich das Interesse erregt hat oder einen bereits ein Leben lang begleitet.“

An den selbst gestalteten Ständen präsentierten die rund 30 Jugendlichen ihre Arbeit, um sie später in einer kurzen Ansprache den Jurymitgliedern aus Wirtschaft, Elternbeirat, Schulleitung, Elternbeirat und Gesellschaft vorzustellen. „Da begeben sich 13- oder 14-Jährige auf die Bühne und reden zum Teil, als ob sie bereits in der Geschäftswelt stehen“, lobte Jaegers die Schüler. Gerade Kinder mit schwachem Selbstbewusstsein wachsen hier über sich hinaus. „Ich bin immer wieder absolut positiv überrascht.“

Artgerechter Hühnerstall für 16 Tiere

Die 13-jährige Romy griff beispielsweise zu Hammer und Säge und baute zu Hause den Hühnerstall um, um den 16 Tieren ein artgerechteres Leben zu ermöglichen. Zudem zeigte sie verschiedene Haltungsmöglichkeiten auf. „Ich denke“, sagte sie, „dass ich durch die Umgestaltung einfach mehr Platz geschaffen habe.“

Brot aus aller Welt: Ben lud zum Probieren ein. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Am Stand nebenan war ebenfalls ein tierisches Thema vertreten: Anna (14) erklärte, warum die Bienen für unsere Natur so wichtig sind und wie man ihnen beim Überleben ein wenig helfen kann. „Katzenminze, Lavendel, Portulakröschen und Mehlsalbei sollten daher in keinem Garten fehlen“, zeigte sie sich überzeugt.

Um die Ecke empfing die Besucher und die Jury ein köstlicher Duft. Ben (13) hatte sich im Backen von sieben verschiedenen Brotsorten aus aller Herren Länder versucht. Italienisches Ciabatta, französisches Baguette oder türkisches Fladenbrot luden neben den anderen Sorten zum Probieren ein. Die Rezepte hatte Ben „im Internet gefunden“. Aber weil ihm das zu einfach war, hat er jede Brotmischung noch nach seinem Geschmack verfeinert.

Backen soll ein Hobby bleiben

Auf das Brotbacken ist er durch die Schule gekommen. „Das war vor eineinhalb Jahren“, erzählte er. „Und weil es so viel Spaß gemacht hat, habe ich es zu Hause noch einmal gemacht.“ Mit Erfolg: Die Familie bat ihn, nun öfters zu Backlöffel und Hefe zu greifen. „Ich sehe es als Hobby“, sagte Ben. „Und es wird von Mal zu Mal leichter, weil man auch das Gefühl dafür bekommt, wie die Hefe reagiert und wann das Brot im Ofen durchgebacken ist.“ Also steht schon fest, wie der 13-Jährige einmal sein Lebensunterhalt verdienen wird? „Nein“, sagt er und schüttelt energisch den Kopf. „Dann wäre es kein Hobby mehr. Und das soll es ja bleiben.“

