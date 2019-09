Motorrad und Auto kollidieren in Ascholding

Geduld mussten am frühen Sonntagnachmittag einige Autofahrer aufbringen. Nach einem Unfall zwischen einem BMW und einem Motorradfahrer staute es sich um Ascholding.

Dietramszell – Gestaut hat es sich am frühen Sonntagnachmittag auf der Staatsstraße 2072. Grund war der Zusammenstoß zwischen einem blauen BMW mit Ebersberger Kennzeichen sowie einem Motorradfahrer aus München an der Kreuzung mit der Ascholdinger Hauptstraße. Der Zusammenstoß, der sich gegen 13 Uhr ereignete, war so heftig, dass der ADAC-Hubschrauber Christoph 1 den Motorradfahrer in eine Klinik fliegen musste. Die Ascholdinger Feuerwehr sperrte die Unfallstelle ab und leitete den Verkehr um – darunter viele Besucher des Baiernrainer Dorfherbstes. Vor Ort waren die First Responder Egling, das Rote Kreuz samt Notarzt aus Wolfratshausen sowie die Geretsrieder Polizei.