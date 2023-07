Zwei Maskierte sind Samstagmorgen gegen 2.30 Uhr in einen Supermarkt in Schönegg (Gemeinde Dietramszell) eingebrochen.

Polizei bittet um Hinweise

Von Carl-Christian Eick schließen

Nach dem Einbruch in einen Supermarkt in der Gemeinde Dietramszell hat die Polizei eine Großfahndung ausgelöst. Bis dato konnten die Täter nicht dingfest gemacht werden.

Dietramszell – Ungebetenen Besuch bekam in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Supermarkt im Dietramzeller Ortsteil Schönegg. Die Einbrecher entkamen laut Polizei mit einem mittleren dreistelligen Geldbetrag.

Nach Einbruch in Supermarkt: Zwei Täter auf der Flucht - Ermittler stellen roten Peugeot sicher

Gegen 2.30 Uhr beobachtete der Inhaber des Supermarkts zwei maskierte Personen, die sich gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen verschafften. Sofort wählte er den Notruf. Kurz darauf leitete die Polizei eine Großfahndung nach den geflüchteten Tätern ein. Die zahlreichen Streifen bekamen aus der Luft Unterstützung von der Besatzung eines Polizeihubschraubers. Bis dato verlief die Fahndung ohne Erfolg. Den Einbrechern fiel Bargeld in die Hand, zudem verursachten sie Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Ermittler stellen Peugeot mit polnischem Kennzeichen sicher

Im Zusammenhang mit der Tat steht möglicherweise ein roter Peugeot 206 – älteres Baujahr – mit polnischer Zulassung. „Das Fahrzeug wurde im Rahmen der Ermittlungsmaßnahmen sichergestellt“, berichtete am Sonntag Hauptkommissar Emanuel Luferseder, Leiter der Polizeiinspektion Geretsried. Die Gesuchten sind nach seinen Worten in nordöstliche Richtung geflohen, „dürften ortsunkundig sein und sind seit der Tat wahrscheinlich zu Fuß unterwegs“.

Die Polizei bittet um die Hilfe der Bevölkerung: Wer kann sachdienliche Angaben zu den Vorgängen im Ortsteil Schönegg in der Nacht von Freitag auf Samstag machen? Wer hat verdächtige Personen beobachtet? Wurden neben dem besagten roten Peugeot rund um den Supermarkt noch andere verdächtige Fahrzeuge beobachtet? Luferseder: „Sind Sie Personen begegnet, welche Ihnen verdächtig vorkamen, sind Ihnen verlassene Lagerplätze aufgefallen, an denen sich eventuell in den vergangenen Tagen Personen aufgehalten beziehungsweise dort genächtigt haben?“

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Geretsried entgegen

Der Polizeihauptkommissar appelliert mit Nachdruck an die Bürger, verdächtige Personen nicht anzusprechen, sondern: „Rufen Sie sofort den Polizeinotruf unter 110!“ Alle Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Geretsried unter Telefon 0 81 71/9 35 10 entgegen. (cce)

