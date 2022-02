Neuer Pflegedienst für Senioren-WG im Klosterdorf

Teilen

Freuen sich auf das spannende Projekt in Dietramszell: Pflegedienstleiterin Melanie Grünewald und Geschäftsführer Stefan Schleicher von der Pflegezentrale Wagner. © Pflegezentrale Wagner

Ein Geretsrieder Unternehmen übernimmt die Versorgung von Bewohnern der Pflege-WG in Dietramszell. Es sind noch Plätze frei.

Dietramszell – Wenn pflegebedürftige Angehörige nicht mehr zu Hause versorgt werden können, bleibt oft nur der Weg ins Heim. Nicht so in Dietramszell: Seit knapp einem Jahr gibt es dort eine ambulant betreute Pflege-Wohngemeinschaft. Bis zu neun pflegebedürftige Menschen können in der barrierefreien Anlage selbstbestimmt zusammenleben und werden rund um die Uhr von Pflegekräften versorgt. Diese Aufgabe übernimmt ab 1. März die Pflegezentrale Wagner, gab das Geretsrieder Unternehmen jetzt in einer Pressemitteilung bekannt.

Bisher betreut der Unterhachinger Pflegedienst Bety die aktuell vier Bewohnerinnen und Bewohner. Er ist auch für die Versorgung der benachbarten Demenz-WG verantwortlich. „Mit der Arbeit von Bety sind wir sehr zufrieden“, beteuert Vlasta Beck von der Maro-Genossenschaft, dem Betreiber der beiden WGs. „Aber das zusätzliche Projekt ist für den kleinen Pflegedienst auf Dauer einfach nicht zu stemmen. Schon allein wegen der weiten Fahrtwege für die Mitarbeiter.“ Die Demenz-WG bleibe aber in seiner Hand.

Pflegedienst Wagner: 30 Jahre Erfahrung, 80 Angestellte

Die Pflegedienstzentrale Wagner verfügt über 30-jährige Erfahrung und rund 80 Angestellte. Pflegedienstleiterin Melanie Grünewald freut sich auf das „neue, spannende Projekt“ in Dietramszell. Sie ist gerade dabei, zehn neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzustellen, die dann im Drei-Schicht-System die Pflege-WG betreuen. Geeignetes Personal dafür zu finden, sei relativ leicht, sagt sie: „Die Tätigkeit ist viel interessanter als in der klassischen Heimpflege, wo man 15 Bewohner versorgen muss.“ In der Wohngemeinschaft kümmert sich eine Pflegekraft vormittags nur um drei Menschen. Und die Aufgaben gehen weit über die reine Körperpflege hinaus, betont Grünewald. Denn die dort wohnenden Seniorinnen und Senioren bestimmen das Alltagsleben mit. So kümmert sich das Pflegepersonal beispielsweise auch um die Planung von Ausflügen und anderen Freizeitaktivitäten. Das Bewohner-Gremium hat auch Mitspracherecht, wer neu in die WG einziehen darf.

Bislang hält sich das Interesse für die fünf noch freien Zimmer jedoch in Grenzen, bedauert Beck. Ihre Vermutung: „In einer ländlichen Gemeinde wie Dietramszell haben viele Familien Probleme sich vorzustellen, wie das WG-Konzept bei Pflegebedürftigen funktioniert.“ Auch die Kosten liegen etwas höher als im Pflegeheim, weil der Personalschlüssel viel höher sei. Mit 3100 bis 3500 Euro pro Monat müsse man inklusive aller Nebenkosten rechnen, so Beck. Für Einkommensschwache gebe aber Fördermöglichkeiten. „An den Finanzen scheitert es nicht“, betont sie.

Dietramszell: Demenz-WG seit Monaten voll belegt

Anders als die Pflege-WG ist die Demenz-WG schon seit Monaten voll belegt. Obwohl Gemeindeangehörige Vorrang haben, kommen auch hier die meisten Bewohner aus umliegenden Kommunen. Das finde sie sehr schade, sagt die Maro-Koordinatorin. „Eigentlich ist das ein Projekt der Dietramszeller für Dietramszell. Die Gemeinde und der Verein Füreinander-Miteinander haben uns über Jahre unglaublich unterstützt und tun es immer noch.“ Fast 20 Jahre lang hatte sich die Kommune bemüht, eine alternative Wohnform für Pflegebedürftige und Demenzkranke auf die Beine zu stellen (wir berichteten). Durch den neuen Pflegedienst erhofft sich Beck auch einen Aufschwung für die Belegungszahlen. Pflegedienstleiterin Grünewald ist von dem WG-Konzept ebenso begeistert wie die Maro-Mitarbeiterin: „Ich bin sicher, dass wir viele Menschen von den Vorteilen überzeugen können.“ (cw)

Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.