Ordinariat will Pestkapelle an der Staatsstraße restaurieren

Die kleine Kapelle an der Staatsstraße zwischen Dietramszell und Bad Tölz erinnert an eine verheerende Pest Anfang des 17. Jahrhunderts. Jetzt soll sie saniert werden.

Dietramszell – Heute ist es Corona, früher versetzte die Pest die Welt in Angst und Schrecken. Seit dem Mittelalter zog der Schwarze Tod alle 10 bis 20 Jahre in Wellen über das Land. Anfang des 17. Jahrhunderts wütete die Epidemie im Tölzer Raum besonders heftig. Auch Bairawies blieb nicht verschont: Nur der Wirt und seine Kellnerin überlebten die Seuche – so die Überlieferung.

Der Friedhof reichte nicht für alle Toten

Für die vielen Verstorbenen reichte der Friedhof nicht aus: Sie wurden verbrannt und östlich des Dorfs im Wald verscharrt. Zum Gedenken an die Opfer entstand 1626 auf der anderen Seite des Orts, an der heutigen Staatsstraße 2072 nach Bad Tölz, eine kleine Pestkapelle. Ursprünglich waren dort auch die beiden Überlebenden neben einer Inschrift abgebildet, hat Sebastian Beham, Architekt und Hobbyhistoriker aus Bairawies, herausgefunden.

Bittgänge gab es bis 1895 zur Kapelle

1762 wurde die Kapelle in ihrer heutigen, achtseitigen Form neu aufgebaut. Der Altar ist noch aus dieser Zeit erhalten. Das Deckenfresko hat vermutlich der damals erst 23-jährige Wilhelm Anton Fett aus Bad Tölz gemalt. Es zeigt eine von der Pest heimgesuchte Stadt mit hohen Mauern: Auf Schubkarren, mit dem Pferdewagen oder mit bloßen Händen bringen die Überlebenden die Toten zum Scheiterhaufen. Eine Frau kniet vor einem Leichnam und hält sich die Nase zu. Auch die beiden Pestheiligen St. Sebastian und St. Rochus, von denen man sich Schutz vor der Epidemie erhoffte, sind abgebildet.

Bis 1895 führten regelmäßig Bittgänge zu der Kapelle, weiß Beham. Heute rasen auf der Staatsstraße täglich Hunderte von Autos vorüber. An vergangene Seuchen, die dank Antibiotika längst ihren Schrecken verloren haben, denkt beim Anblick des unscheinbaren grauen Kirchleins niemand mehr. 1970 wurde es zuletzt restauriert. Autoabgase und vor allem die winterliche Salzstreuung haben seither ihre Spuren hinterlassen. Der Putz bröckelt, im barocken Innenraum zeigen sich Feuchtigkeitsschäden, das Fresko ist stellenweise stark verschmutzt.

Das Erzbischöfliche Ordinariat München-Freising will jetzt für neuen Glanz sorgen. Bereits im Vorjahr bekam das kuppelzeltähnliche Gotteshaus ein neues Holzschindeldach, das stark beschädigte metallene Dachkreuz wird gerade instand gesetzt. Demnächst sollen der Innen- und Außenputz erneuert und das Deckenfresko gereinigt werden. Die Gerüste stehen schon. In seiner jüngsten Sitzung erteilte der Dietramszeller Bauausschuss das gemeindliche Einvernehmen zu den Maßnahmen.