Beliebtes Café wechselt Besitzerin: Neueröffnung mit neuem Konzept

Von: Clara Wildenrath

Fröhliche Runde im Café Frei-Zeit in Bairawies: Unter Pächterin Jasmin Seitner-Spangenberg hat sich ein Stammtisch etabliert. Er soll auch nach dem Pächterwechsel bestehen bleiben. © cs

Im Café Frei-Zeit im Dietramszeller Ortsteil Bairawies steht ein Pächterinnenwechsel an. Nach der Sommerpause geht es mit einem neuen Konzept weiter.

Bairawies – Das Ende des Cafés Frei-Zeit in Bairawies naht. Am 14. August serviert Jasmin Seitner-Spangenberg dort zum letzten Mal Frühstück, kleine Gerichte und Kuchen für Stammgäste und Tagesausflügler. Nach ein paar Wochen Pause soll es im Herbst weitergehen – mit einer neuen Inhaberin und einem neuen Konzept.

Dietramszell: Pächterinnenwechsel nach Sommerpause im Café Frei-Zeit

Wie berichtet suchte Seitner-Spangenberg seit dem Frühjahr nach einer Nachfolge für das gut gehende Café im alten Gutshof. Während der mehrfachen Corona-Lockdowns musste sie sich einen neuen Job suchen, um sich finanziell über Wasser halten zu können. Die berufliche Veränderung habe ihr gutgetan, erklärt sie. Nach rund fünf Jahren, in denen sie viel Zeit und Herzblut in den Aufbau des Cafés gesteckt hatte, sei es deshalb Zeit für einen Wechsel.

„Es hat sich eine ganze Handvoll Bewerberinnen und Bewerber gemeldet, die ernsthaftes Interesse hatten“, berichtet sie. Letztendlich habe sie ihr Bauchgefühl entscheiden lassen: Die 25-jährige Konditormeisterin Hanna-Sophie Kölmel wird zum 1. Oktober den Pachtvertrag übernehmen.

Spätestens Anfang November will Kölmel das Café in Dietramszell mit dem schattigen Biergarten wieder eröffnen. „Die gemütliche Wohnzimmer-Atmosphäre bleibt auf jeden Fall erhalten“, erzählt die Jungunternehmerin. Ansonsten wird sich einiges ändern: „Der Schwerpunkt wird mehr auf Pâtisserie und Confiserie liegen.“ Neben Kuchen und Torten, Macarons und anderem Kleingebäck will sie selbst gemachte Schokolade und Müslimischungen anbieten. Von Mittwoch bis Freitag soll es außerdem Frühstück und ein wechselndes Mittagsgericht geben. Am Wochenende ist das besonders bei Radlern und Wanderern beliebte Ausflugsziel voraussichtlich nur noch einmal im Monat geöffnet.

Café Frei-Zeit in Bairawies: Gutscheine noch vor 14. August einlösen

Fest eingeplant hat Kölmel dagegen den Donnerstagabend, der sich in den letzten Jahren als Bairawieser Stammtisch-Treffpunkt etabliert hat: „Das geht natürlich weiter.“

Bis dahin hat die bisherige Inhaberin Seitner-Spangenberg noch einiges an Arbeit: „Räumen, putzen, weißeln, renovieren. Ich hab’ ja nur am Wochenende Zeit, deshalb dauert das noch eine Weile.“ Auch wenn sie sich freut, danach endlich ein bisschen durchschnaufen zu können, weiß sie jetzt schon: „Das Café wird mir fehlen.“ Was ihr sehr wichtig ist: „Wer noch Gutscheine hat, soll sie bitte noch bis zum 14. August einlösen.“

