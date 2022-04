Warum sich in der Pfarrkirche St. Katharina in Thankirchen die Heiligen ärgern

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Teilen

Besuch in St. Katharina: Kirchenpfleger Franz Holzmayr und Dekan Thomas Neuberger. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Farbe ist dunkel geworden, Bauteile brechen ab. „Die Heiligen ärgern sich“, sagt Dekan Thomas Neuberger. Die Pfarrkirche St. Katharina muss saniert werden.

Thankirchen – Lange Risse zeigen sich an den Wänden und an der Decke, sie könnten zu statischen Problemen führen; dazu eine Glocke, die nicht mehr läuten darf und ein Insektenproblem. In der altehrwürdigen Pfarrkirche St. Katharina in Thankirchen in der Gemeinde Dietramszell liegt einiges im Argen. Kein Wunder: Um das Jahr 1100 wurde der Chorturm aus Stein errichtet, der etwa 40 bis 50 Gläubigen Platz bot. Etwa um 1728 kam das Langhaus hinzu.

Dekan Thomas Neuberger und Kirchenpfleger Franz Holzmayr gehen langsam durch das Kirchenschiff. Neuberger bleibt vor der Heiligen Katharina am Hochaltar stehen. Der Wolfratshauser Bildhauer Philipp Jakob Rämpl und Schüler von Johann Baptist Straub hatte die Namenspatronin am Hochaltar mit einem Palmenzweig auf einer Wolke stehend dargestellt. Letztere war einmal strahlend hell. „Nun ähnelt sie eher einer Gewitterwolke“, sagt Neuberger. Der Grund dafür ist die Patina, die das Silber auf dem Holz dunkel werden ließ. Andere Holzelemente wie eine Blumengirlande sind weggebrochen. Auch die beiden Seitenaltäre haben jeglichen Glanz verloren und müssten dringend restauriert werden.

Der Mesnerin fiel ein Kelch in die Füße - „Das kann man auch als Zeichen sehen.“

Große Risse sind an den Wänden in der Kirche zu sehen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

„Die Heiligen ärgern sich“, sagt Neuberger, „und sie zeigen das auch.“ Er spielt damit auf eine Geschichte an, die sich kürzlich zugetragen hat. Die Heilige Barbara, sie steht rechts auf der Seitenkonsole, hielt ursprünglich einen Kelch in der Hand. „Als die Mesnerin vorbeiging, fiel der ihr direkt vor die Füße. Das kann man auch als Zeichen sehen.“

Lästiges Problem: Überall sind Fliegen

Und als ob der überall zu sehende Restaurationsbedarf nicht reicht, ist da noch die Sache mit den Fliegen. Überall hängen schwarze Klumpen an Aufhängungen, an vielen Stellen im Gewölbe. „Sie sitzen hier packenweise“, sagt Kirchenpfleger Franz Holzmayr. „Sie fliegen in die Kerzen und surren sogar an der Orgel um einen herum.“ Zwar ist dieses Problem nicht typisch für Thankirchen – andere alte Kirchen sind ebenfalls davon betroffen – aber nichtsdestotrotz sind sie genauso lästig. „Man steht am Altar“, beschreibt Neuberger, „predigt, und hofft, dass sie einem nicht in den Mund fliegen.“ Beim Saubermachen kehrte die Mesnerin einmal gut eineinhalb 10-Liter-Eimer voll von toten Fliegen zusammen. „Das ist eklig“, so der Dekan mit Nachdruck. Der Geistliche und Holzmayr hoffen, dass man durch eine Abdichtung der Fenster Herr des Problems wird.

Der Heiligen Barbara ist der Kelch aus der Hand gefallen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die nächste sprichwörtliche Baustelle liegt einige Meter weiter oben. 1902 hatte St. Katharina eine Bronzeglocke mit der Abbildung der fünf Kirchenpatrone der Kuratie – St. Katharina (Thankirchen), Mariä Geburt (Peretshofen), St. Anna (Humbach), St. Georg (Rampertshofen) und St. Koloman (Bairawies). 1914, zu Beginn des Ersten Weltkriegs, wurde sie abgenommen, eingeschmolzen und zu Kanonen verarbeitet. „Die beiden anderen Glocken aus den Jahren 1575 und 1710 durften wir behalten. Ihr historischer Wert wurde erkannt“, führt Holzmayr weiter aus. Ab 1920 rief eine Glocke aus Eisenhartguss die Gläubigen zum Gebet. „Nur“, merkt Neuberger an, „dass jetzt ihre Lebensdauer nach 100 Jahren abgelaufen ist.“ Trocken gesagt: Der TÜV hat sein Siegel verweigert, die Gefahr, dass sie bricht oder reißt, ist gegeben.

Die Renovierung des Kirchengebäudes fällt unter die Staatsbaulast. „Das Planungs- und Genehmigungsverfahren ist durch“, so Neuberger. Verantwortlich für die Arbeit wird der Architekt Hermann Thurner aus Elbach sein, der einige Erfahrungen in puncto Kirchenrenovierung vorweisen kann. Das Innere wie die Ausstattung des Altarraumes muss die Kirche finanzieren. „Hier sind wir gerade am Planen.“ Beginnen sollen die Arbeiten nach Ostern 2023. Neuberger rechnet „mit einer Bauzeit von etwa eineinhalb Jahren“. Einweihung soll pünktlich zum Patrozinium am 25. November 2024 sein.

Info

Ein Passionssingen zu Gunsten St. Katharinas findet an diesem Palmsonntag, 9. April, in der Kirche statt. Es beginnt um 19 Uhr.

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.