Radio Horeb besucht Kloster Reutberg und Dietramszell

Von: Volker Ufertinger

Achtung, Aufnahme: Solveig Faustmann interviewte im Vorfeld der Gottesdienste Schwester M. Benedicta Tschugg vom Kloster Reutberg und Dekan Thomas Neuberger. © Radio Horeb

Radio Horeb ist bundesweit bekannt als christlicher Radiosender. Im Rahmen des Formats „Pfarrei der Woche“ überträgt der Sender demnächst zwei Gottesdienste.

Bad Tölz-Wolfratshausen – „Pfarrei der Woche“: So heißt ein beliebtes Format des Senders Radio Horeb. Jetzt macht die Redaktion des im Allgäu ansässigen, christlichen Senders Station im Landkreis. Radio Horeb überträgt am Sonntag, 27. Februar, um 10 Uhr, einen Gottesdienst aus dem Kloster Reutberg und am Montag, 28. Februar, um 18.30 Uhr aus der Klosterkirche in Dietramszell. Der Sender ist mit einem Satellitenwagen und einem Übertragungsteam vor Ort.

Der Beitrag beschert der Region bundesweite Aufmerksamkeit

Pfarrer und Dekan Thomas Neuberger freut sich auf den Besuch, der Dietramszell und Reutberg bundesweite Aufmerksamkeit bescheren wird. Beide Termine werfen seinen Terminplan ein wenig durcheinander. Messen im Kloster finden eher selten statt, die am 27. Februar ist eigens angesetzt worden. Und der Montag ist eigentlich sein freier Tag, doch in diesem Fall verzichtet der Seelsorger darauf.

Ein Werktags-Gottesdienst mit Orgel in Dietramszell

In der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt handelt es sich um einen ganz normalen Werktagsgottesdienst, nur mit dem Unterschied, dass die Orgel gespielt wird. „Das macht sich im Radio schlecht, wenn man nichts hört außer quietschenden Schuhen“, erzählt er mit einem Schmunzeln. Vor und nach den Heiligen Messen stellt sich Radio Horeb den Gottesdienstbesuchern vor. Der Sender lädt zu einer Kurzpräsentation in der Kirche und zu Gesprächen am Infostand ein.

Dekan und Schwester am Donnerstag im Interview

Wenige Tage zuvor ist der Geistliche schon auf dem gleichen Sender zu hören, gemeinsam mit Schwester M. Benedicta Tschugg, Oberin der Reutberger Franziskanerinnen. Sie werden am Donnerstag, 24. Februar, um 13 Uhr in einer Talk- und Musiksendung interviewt. Das Ganze ist nicht live, die Sendung wurde aufgezeichnet. „Es war mein erstes Radio-Interview, es ging ganz locker zu“, erzählt Neuberger. Auf das Endergebnis ist er gespannt, er hat es noch nicht gehört.

Radio Horeb ist schon seit über 25 Jahren auf Sendung. „Inhaltliche Richtschnur der Übertragungen ist die Lehre der Katholischen Kirche“, teilt Pressesprecher Daniel Meier mit. Finanziert wird der Sender ausschließlich über Spenden. Der Sender ist in ganz Deutschland über DAB+ sowie über Kabel, Satellit, Internet, Telefon, Sprachassistenten und über die Horeb-App auf Smartphones empfangbar; im Großraum München auch über die UKW-Frequenz 92,4 MHz.

