Dietramszell schafft Platz für zeitgemäße Löschfahrzeuge

Von: Clara Wildenrath

Ortstermin auf der Baustelle: Spätestens Ende 2023 soll das neue Feuerwehrhaus in Ascholding fertig sein – pünktlich zur Übernahme eines neuen Fahrzeugs. © Hans Lippert

In Ascholding entsteht für 1,6 Millionen Euro ein neues Feuerwehrhaus. Das alte ist nicht mehr als eine Garage.

Ascholding – Keine Heizung, keine Toilette und keine Umkleidemöglichkeiten - das alte Feuerwehrhaus in Ascholding „ist nicht mehr als eine Garage“, erklärte Bürgermeister Josef Hauser während eines Ortstermins am Dienstagvormittag. Dass die Freiwillige Feuerwehr im kommenden Jahr in neue Räumlichkeiten zieht, hat aber einen noch triftigeren Grund: Für die heutigen Löschfahrzeuge ist das 1909 entstandene Gebäude am Kirchweg viel zu klein.

„Seit 2015 suchen wir nach einem neuen Standort“, berichtete Vorstand Hans Walleitner. Aber keine der geprüften Alternativen erwies sich als geeignet. „Mit dem Bau des neuen Nahversorgers und der Verlegung der Eglinger Straße entstand an der Tattenkofener Straße eine neue Fläche innerhalb des Ortsbereichs“, erläuterte Hauser. Schnell waren sich Feuerwehr und Gemeinde einig, dass das der ideale Platz für das neue Feuerwehrhaus wäre. Auch das Staatliche Bauamt Weilheim zeigte sich kooperativ und stimmte der notwendigen Ausweitung des Baufensters Richtung Staatsstraße zu.

Am 2. November starteten die Erdarbeiten

Am 2. November begannen die Erdarbeiten. Gerade noch rechtzeitig für die Ascholdinger Wehr. Denn Ende 2023 soll sie ein deutlich größeres und besser ausgestattetes Löschgruppenfahrzeug mit Atemschutzausrüstung bekommen. „Das entspricht den örtlichen Anforderungen, die in den letzten Jahren mit dem Gewerbegebiet, dem Kindergartenneubau und einer Biogasanlage erheblich gestiegen sind“, führte Walleitner aus.

Das über 30 Jahre alte Tragkraftspritzenauto der Ascholdinger ist bereits ausrangiert; es ging als Spende in die Ukraine (wir berichteten). Zur Überbrückung erhielten sie ein ebenso kleines, aber etwas besser erhaltenes Altfahrzeug, das in Baiernrain ausgemustert wurde. Das für 2023 eingeplante große Löschgruppenfahrzeug ist bislang noch im Besitz der Dietramszeller Feuerwehr, die es dann durch einen neuen Logistik-Gerätewagen ersetzt.

Um für eine lange Nutzung zukunftsfähig zu bleiben, sieht der Neubau zwei Fahrzeugstellplätze vor, sagte Hauser. Pro Stellplatz erhalte die Gemeinde eine Fördersumme von 60 000 Euro – „verschwindend wenig angesichts der Gesamtbaukosten von circa 1,6 Millionen“. Eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach sorgt dafür, dass das Gebäude den benötigten Strom für Heizung, Wasser und Geräte weitestgehend selbst erzeugen kann. Vielleicht schon im nächsten Sommer, spätestens aber Ende 2023 soll es bezugsfertig sein, so Hauser – pünktlich zur Übernahme des neuen Feuerwehrfahrzeugs.

