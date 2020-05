So blickt Leni Gröbmaier auf ihre Amtszeit zurück

Nach zwölf Jahren ist die Ära Gröbmaier zu Ende, die Bürgemeisterin hatte nicht mehr kandidiert. Wir sprachen mit ihr über die Höhen und Tiefen ihrer Amtszeit.

Frau Gröbmaier, ist Ihnen nach den ersten Tagen im Ruhestand schon langweilig?

(Lacht) Ich fühle mich ganz gut ausgelastet. Mein Mann hat zwar gesagt, er hinterlässt mir den Haushalt besenrein, aber Sie kennen das ja. Ich habe die Regentage genutzt, um aufzuräumen und mich neu zu sortieren, mein Hochbeet gerichtet und die Enkelkinder bespaßt. Die leben mit uns auf unserem Einödhof, da wird es nicht so schnell langweilig.

Fehlt Ihnen das Rathaus nicht?

Was ich vermisse, ist die gute Zusammenarbeit in der Verwaltung und die vielen konstruktiven Gespräche, wenn es darum ging, das Beste für die Gemeinde herauszuholen. Ich habe mich immer von der Verwaltung getragen gefühlt und sehr viel Loyalität gespürt. Dafür bin ich sehr dankbar, und davon werde ich auch noch lange zehren.

Wie hat sich die Gemeinde in den zwölf Jahren Ihrer Amtszeit verändert?

In den ersten Jahren hat im Gemeinderat die Ansicht geherrscht: Wir sind so eine kleine Gemeinde, da braucht es kein Investieren, da läuft alles nebenbei. Aber auch eine kleine Gemeinde braucht Einnahmen, klare Strukturen und einen funktionierenden Verwaltungsapparat. Da habe ich eine breite Front von Unverständnis und manche Kampfabstimmung erlebt. Aber am Ende hat sich doch die Vernunft durchgesetzt. Im Endeffekt haben wir vieles erreicht. Einiges hat sich sogar positiver entwickelt als gedacht – zum Beispiel die Gewerbesteuereinnahmen und die Entwicklung der Arbeitsplätze.

Auf welche Leistung sind Sie besonders stolz?

Es erfüllt mich schon mit Stolz, wenn ich sehe, wie gut die Gemeinde heute insgesamt dasteht. Wir haben die Infrastrukturen der Gemeinde auf ein gutes Niveau geführt, die Rücklagen gefüllt und die Schulden reduziert. Auf einzelne Projekte ich bin besonders stolz: auf die Pflege-WG zum Beispiel, aber auch auf den Edeka und das Gewerbegebiet in Ascholding.

Gibt es auch Dinge, die Sie bereuen?

Ich hätte mich gerne noch mehr um Umwelt- und Naturschutzprojekte gekümmert. Auch für Ehrungen für besondere Verdienste, gerade im sozialen und kulturellen Bereich, hätte ich gerne mehr Zeit gehabt. Aber wirklich bereuen tue ich eigentlich nichts. Man muss ja auch immer die Umstände in der jeweiligen Zeit sehen, wenn etwas nicht funktioniert hat. Meistens hätte man in dem Moment gar nicht anders entscheiden können.

2014 geriet Dietramszell in die Schlagzeilen, weil sich der Gemeinderat nicht offiziell von den Ehrenbürgerschaften des „Dritten Reichs“ distanzieren wollte. Hätten Sie im Nachhinein damals anders handeln sollen?

Wenn ich geahnt hätte, wie die Abstimmung ausgeht, hätte ich sie vertagt und nochmals mit den Leuten gesprochen. Aber die Beschlussvorlage war so harmlos und ging vorher schon in anderen Gemeinden problemlos durch. Es war für mich unvorstellbar, dass es da Diskussionen geben könnte. Es ging ja überhaupt nicht darum, irgendetwas zu verurteilen oder die Ehrenbürgerschaften abzuerkennen. Die waren mit dem Tod sowieso erloschen. Deshalb mache ich mir da auch keinen Vorwurf. Aber was das alles ausgelöst hat, das war für mich eine ganz grausame Situation. Und ich als Bürgermeisterin musste sie ausbaden. Das möchte ich wirklich keinem wünschen. Insgesamt überwiegen im Rückblick aber trotzdem die positiven Seiten meiner Bürgermeisterzeit.

Welche Projekte hätten Sie gerne noch zum Abschluss gebracht?

Wir haben vieles auf den Weg gebracht, was wir jetzt nicht mehr offiziell abschließen und einweihen können. Zum Beispiel den Umbau des alten Kindergartens in Ascholding und der alten Schule in Linden in Wohnraum, den Neubau des Kindergartens in Ascholding und Linden oder den Hochwasserschutz in Bairawies. Auch die Dorferneuerung in Dietramszell mit der Sanierung der Ortsdurchfahrt wird sich noch eine Weile hinziehen. Und ich hätte gerne erlebt, dass die Schulhaussanierung wie geplant 2019 fertig wird. Das war wegen Brandschutzproblemen und anderen widrigen Umständen nicht möglich.

Welchen Tipp würden Sie Ihrem Nachfolger Josef Hauser mit auf den Weg geben?

Mein Rat wäre vor allem zu schauen, dass er einen roten Faden für seine Amtszeit findet. Wichtig ist der Blick in die Zukunft, um alle Möglichkeiten der Gemeinde im positiven Sinne auszuschöpfen. Man muss immer das Gesamtbild sehen. Es geht nicht nur um wirtschaftliche Investitionen, auch um Dinge wie Baukultur, damit die Dörfer weiterhin ihr schönes Gesicht bewahren, um den Zusammenhalt in der Bevölkerung und um soziale Aspekte.

Und wie geht es bei Ihnen jetzt privat weiter? Was fangen Sie mit der nun plötzlich vielen Freizeit an?

Ich engagiere mich weiterhin in einem ökosozialen Arbeitskreis, in einem Bodenkreis und als Privatperson in dem Baukultur-Projekt der EU, das wir auf den Weg gebracht haben. Außerdem habe ich 1000 Kochrezepte, die ich ausprobieren möchte, und 1000 Bücher, die ich lesen will.

Lesen Sie auch: Hindenburg-Symposium mit Sicherheitsdienst