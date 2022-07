Solidargemeinschaft Oberland wirbt mit „Fairbraucherwochen“ für ein Umdenken

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Fairnetzt: (v. li.) Adriane Schua, Vorsitzende der Solidargemeinschaft Oberland, Anton Huber, Zweiter Bürgermeister von Dietramszell, Erzeuger Michael Häsch, Martina Kirmayr von „Unser Land“ sowie von Edeka Marktleiter Urim Mazrek und Mitinhaber und Geschäftsführer Florian Nöscher. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Auf den regionalen Kreislauf will die Solidargemeinschaft Oberland aufmerksam machen. Bis Ende Juli sind 30 Veranstaltungen geplant.

Ascholding – „Verbraucher, Politik, Erzeuger – es geht nur gemeinsam.“ Von diesem Grundsatz ist Adriane Schua, Vorsitzende der Solidargemeinschaft Oberland, überzeugt. Wie wichtig diese Strukturen gerade in Zeiten von Energiekrise und Klimawende sind, zeigt die Organisation mit Infoveranstaltungen, Aktionen und einem Gewinnspiel in den „Fairbraucher Wochen“. Eine Station war der Edeka-Markt März in Acholding.

„Wir sehen uns als ,fairnetzt‘“, sagte Schua. „Jeder kann hier einen wichtigen Beitrag leisten.“ Dies reiche von den Erzeugern über den Handel bis hin zu den Konsumenten. Gerade letztere würden einen wichtigen Beitrag zu Klimaschutz leisten, wenn sie zu regionalen Produkten greifen. „Die aktuelle Situation in der Welt zeigt, wie wichtig eine funktionierende regionale Versorgung ist“, so Schua weiter. Aber: Wegen der finanziellen Situation vieler Menschen landen immer weniger dieser Produkte in den Einkaufswagen. „Dennoch sollte man sich überlegen, wofür man Geld sonst ausgibt.“

Lebensmittel aus der unmittelbaren Umgebung

Die „Fairbraucher Wochen“ sollen auf den regionalen Kreislauf aufmerksam machen – etwa am Beispiel der Nudel: Weizen wird in der Region angebaut und verarbeitet, die Eier und das Futtermittel für die Hühner kommen ebenfalls aus der Nähe. Von der Nudelmanufaktur zum Lager von „Unser Land“ sind es etwa zehn, bis zum Supermarkt etwa 40 Kilometer. Von hier aus landen sie direkt auf dem Tisch des Verbrauchers in unmittelbarer Umgebung – und verbrauchen somit viel weniger Energie für den Transport.

„Die einzelnen Akteure arbeiten in enger Abstimmung zusammen“, erklärte Schua. „Wie haben immer einen regen Austausch – von großen Netzwerkversammlungen bis zum kurzen Gespräch zwischendurch. Wir greifen Ideen für neue Projekte auf und lassen uns inspirieren.“ Michael Häsch hat beobachtet, dass die Resonanz der Verbraucher nach wie vor hoch sei. „Man kommt ins Gespräch, kann Fragen beantworten und aufklären. Es ist ein Miteinander auf Augenhöhe.“

Die „Fairbraucher Wochen“ mit 30 Aufbauten im Landkreis finden noch bis Ende Juli statt und werden von einem Gewinnspiel begleitet. Der Preis sind Einkaufsbeutel mit Obst und Gemüse sowie Brotsäckchen.

