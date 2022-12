Dietramszell: Treffpunkt Adventsstand auf dem Kirchenvorplatz

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Großer Andrang: Der Dietramszeller Adventsstand auf dem neu gestalteten Vorplatz bei der Kirche wurde auf Anhieb gut angenommen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Verschiedene Vereine bewirtschaften in der Adventszeit einen Stand auf dem Dietramszeller Kirchenvorplatz. Die Bürger sind begeistert.

Dietramszell – Es war eine Premiere, die im wahrsten Sinne des Wortes jedem geschmeckt hat: Erstmalig wurde am ersten Advent der Gemeinde nach dem Gottesdienst der „Dietramszeller Adventsstand“ vorgestellt – und die Bürger waren begeistert. In kleinen Grüppchen standen sie bei einem guten Schluck zusammen, ratschten miteinander – und lobten die Aktion.

Glühwein, Punsch und Leberkässemmeln

Die Idee, aus einem Wagen heraus Glühwein, Punsch und Leberkässemmeln anzubieten, hatte Dekan Thomas Neuberger. „Solche Adventsstände kenne ich aus anderen Orten“, berichtet er. „Und so habe ich die Idee dem Pfarrgemeinderat und dem Bürgermeister vorgeschlagen.“ Bislang gab es in Dietramszell immer eine Krippenausstellung oder einen Krippenmarkt, aber es war „aus bürokratischen und organisatorischen Gründen beinahe unmöglich, das so weiter zu führen“. Und da ist ja auch noch der neue Kirchenvorplatz. Neuberger: „Der muss einfach belebt werden. Hier kann man sich doch wunderbar treffen.“

Leihgabe des Partnerschaftsvereins

Der Wagen selbst ist eine Leihgabe des Partnerschaftsvereins. „Zuerst überlegten wir, eine Holzbude aufzustellen“, sagt Neuberger. „Aber der Wagen ist mit Steckdosen, einer Spüle, Kühlschrank und Arbeitsflächen ausgestattet.“ Daher sei er sehr dankbar für dieses Angebot.

Das Konzept ist einfach: Dietramszeller Vereine, Schulen, Kindergarten und die Pfarrei können sich um Termine bewerben, an denen sie den Stand in Eigenverantwortung „bewirtschaften“ wollen. „Jeder kauft selbst ein, rechnet ab und bestimmt, was mit dem Erlös passieren wird.“

An Interessenten mangelt es nicht

An Interessenten mangelt es nicht. Vom Kulturverein über die Montessori-Schule, vom Kindergarten bis zur Feuerwehr und dem Trachtenverein – sie alle haben sich nicht nur an den Wochenenden bereits feste Termine gesichert.

Einer der Hintergedanken der Adventswagen-Aktion sei, die Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen – also eine wunderbare Mischung aus der Ruhe, die die Kirche vermittelt und eine kleine Stärkung und Ansprache auf dem Vorplatz zu bieten. „Daher auch immer ein fester Stand: gleich vor dem Kirchenportal“, so der Geistliche. Und was ist im Sommer mit dem Wagen? Da kann man ihn auf dem Dietramszeller Lehards wiedersehen – als Verkaufsstand des Partnerschaftsvereins.

Dietramszeller Adventsstand am Kirchenvorplatz Sonntag, 27. November, 10 bis 13 Uhr: Pfarrei Dietramszell Samstag, 3. Dezember, 12 bis 17 Uhr: Kulturverein Dietramszell Sonntag, 4. Dezember, 14 bis 21 Uhr: Radlkegis Dienstag, 6. Dezember, 12 bis 19 Uhr: Montessori-Schule Mittwoch, 7. Dezember, 12 bis 19 Uhr: Montessori-Schule Donnerstag, 8. Dezember, 12 bis 19 Uhr: Montessori-Schule Freitag, 9. Dezember, 19 bis 21 Uhr: TSV Dietramszell Donnerstag, 15. Dezember, 19.30 bis 21.30 Uhr: Pfarrverband Dietramszell Freitag, 16. Dezember, 16 bis 19 Uhr: Kindergarten Dietramszell Samstag, 17. Dezember, 15 bis 20 Uhr: FFW Dietramszell und Blasmusik Montag, 19. Dezember, 19 bis 21 Uhr: Trachtenverein Dietramszell Freitag, 23. Dezember, 15 bis 20 Uhr: FFW Dietramszell

