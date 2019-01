Welcher Baum im Wald der Zukunft eine große Rolle spielen soll

Er soll ein Bollwerk gegen Stürme sein und Schädlingen trotzen: Deshalb warben die Waldbesitzervereinigung Wolfratshausen (WBV) und zwei Forstreviere für mehr Weißtannen in den heimischen Wäldern.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Zukunft im Oberland gehört einem Baum, der an Weihnachten in den allermeisten Wohnzimmern steht: dem Tannenbaum. Von ihm versprechen sich Förster und Waldbesitzer viel. Er soll ein Bollwerk gegen Stürme sein und Schädlingen trotzen. Deshalb warben die Waldbesitzervereinigung Wolfratshausen (WBV) sowie die Forstreviere Dietramszell und Wolfratshausen auf einer Fortbildung in Dietenhausen (Dietramszell) für eine vermehrte Beteiligung der Weißtanne in den heimischen Wäldern.

Laut Robert Nörr vom Forstrevier Wolfratshausen und Peter Melf vom Forstrevier Dietramszell haben Trockenheit und Hitze, Stürme und der Borkenkäfer der verbreitetsten Baumart in unseren Breiten, der Fichte, stark zugesetzt. „Sie braucht starke Partner-Baumarten“, so Nörr. Etwa die Weißtanne. Doch noch fehlt sie in vielen Wäldern. Nach Ende der letzten Eiszeit kehrte die Tanne langsam aus ihren Rückzugsgebieten südlich der Alpen nach Deutschland zurück. Dieser Prozess ist bis heute nicht abgeschlossen, viele geeignete Gebiete sind nach wie vor tannenfrei. Das liegt an einer Vielzahl von Faktoren, unter anderem daran, dass Rehe die kleinen Tannen mit ihren Knospen als Delikatesse zum Fressen gern haben. Es braucht in der Regel zwei Jahre, bis sich der Verbiss auswächst. Außerdem liebt der Baum den kühlen, feuchten Schatten alter Bäume. Aber: Auf den großen Kahlflächen, die Stürme und Käfer hinterlassen, wächst er zu langsam und hat damit gegen die anderen Baumarten wenige Chancen.

„Ist die Tanne erst etabliert, hat sie riesige Vorteile“, erklärte Hans Killer von der WBV. Einer ist das Wurzelwerk: Die Tanne verfügt über eine dicke, zentrale Wurzel, die weit in die Tiefe geht sowie über starke seitliche Tiefenwurzeln. Als im Sommer 2003 und 2015 viele Fichten wegen Wassermangels und anschließenden Insektenbefalls abstarben, blieb die Tanne saftig grün und überlebte. Auch der gefürchtete Buchdrucker (Borkenkäfer) kann ihr nichts anhaben.

Doch wie soll die Ansiedlung der Weißtanne auf einer Waldfläche von 60 000 Hektar im Landkreis gelingen? Wenn der Anteil auch nur um 20 Prozent erhöht werden soll, müssten rein rechnerisch 24 Millionen Tannen gepflanzt werden. Florian Loher, von der WBV, hat hier eine klare Empfehlung. „Wo irgend möglich, muss sich die Tanne natürlich vermehren. Bei vorhandenen alten Tannen müssen diese genug Platz erhalten, um früh viele Zapfen und damit Samen zu entwickeln.“ Dann produziert eine Alttanne hunderttausende Jungtannen als Nachkommen auf mehreren Hektar Wald. Und: Die Zahl der Rehe muss durch die Jagd so reguliert werden, dass ein Aufwachsen der jungen Tannen möglich ist.