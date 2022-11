Dietramszell wird bald besser angebunden: Drei X-Bus-Haltestellen

Von: Clara Wildenrath

Anschluss an die S-Bahn bietet der neue X-Bus, der die Städte Bad Tölz, Geretsried, Wolfratshausen und Starnberg verbindet. Das Foto zeigt den Wolfratshauser Bahnhof. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Auf seinem Weg von Bad Tölz nach Starnberg und zurück fährt der X-Bus bisher ohne Halt durch die Gemeinde Dietramszell. Mit dem Winterfahrplan ändert sich das.

Dietramszell – Ab Mitte Dezember kann man auch an der Abzweigung von der St 2072 nach Hechenberg und in Einöd zusteigen, erklärt Marlis Peischer, Sprecherin des Landratsamts, auf Nachfrage unserer Zeitung. Es sei sogar noch eine weitere Haltestelle am Abzweig nach Bairawies geplant – dafür muss aber erst eine Busbucht geschaffen werden. Auf einer Strecke von knapp fünf Kilometern wären das dann gleich drei Stopps für den X970.

In der jüngsten Ratssitzung berichtete Bürgermeister Josef Hauser nur von dem neuen Halt bei Hechenberg – über die beiden anderen war er zu diesem Zeitpunkt noch nicht informiert. Seine Verlautbarung wurde allgemein mit Wohlwollen aufgenommen. Bernhard Fuchs (FW) fragte allerdings: „Und wie sollen die Leute da hinkommen?“ In der Nähe der Abzweigung nach Hechenberg liegt nur die kleine Siedlung Unterleiten. Xaver Huber (BLD) regte an, bei der Haltestelle Fahrradständer zu installieren. „Wenn die Haltestelle angenommen wird, werden wir auch Parkplätze schaffen müssen“, konstatierte Hauser.

