Dietramszeller Blasmusik wird 40 - und feiert mit ganz besonderem Musikstück

Von: Volker Camehn

Teilen

Zum 125-Jährigen des Trachtenvereins Dietramszell und 40-Jährigen der Dietramszeller Blasmusik hat Rupert Hainz (re.) eine Festmesse komponiert. Georg Obermüller arrangierte die Melodien. © Privat

Rupert Hainz hat die „Dietramszeller Festmesse“ komponiert – in gerade mal zwei Stunden. Im Interview verrät er, was das Stück einzigartig macht.

Dietramszell – Doppeljubiläum: In diesen Tagen feiert die Dietramszeller Blasmusik ihr 40-jähriges Bestehen und der hiesige Trachtenverein kann sogar auf 125 Jahre zurückblicken. Rupert Hainz, 53, musikalischer Leiter der Dietramszeller Blasmusik, ist verheiratet und Vater dreier Töchter, hat zu diesem Anlass eigens eine Messe komponiert. Hainz spielt Trompete und Flügelhorn und sang in seiner Jugend im Tölzer Knabenchor. Bei der Bauinnung Bad Tölz ist der Maurermeister für die Azubis zuständig.

Herr Hainz, wie kamen Sie auf die Idee, diese Messe zu schreiben?

Hainz: Ich habe mir einfach gedacht: Für diesen Anlass, 40 Jahre Dietramszeller Blasmusik und 125 Jahre Trachtenverein „Edelweiss“, wäre es doch mal was besonderes, eine eigene Messe zu schreiben. So entstand dann dieses Stück in sieben Teilen. Wir haben sie dann schlicht „Dietramszeller Festmesse“ genannt, die selbstverständlich für Bläser geschrieben ist.

Wie lange haben Sie insgesamt für diese Komposition gebraucht?

Hainz: Rund zwei Stunden waren es für die Melodien. Georg Obermüller hatte dann die Hauptarbeit beim Arrangieren. Zusammen mit seinem Sohn Max ist er bei den Obermüller Musikanten aktiv, der Hauskapelle des Hofbräuhauses München. Hier spiele ich übrigens auch schon seit 40 Jahren mit. Mit Georg habe ich dann auch noch Kleinigkeiten an den Melodien verändert, aber das war’s dann auch schon.

Wie muss ich mir die Entstehung der Messe vorstellen?

Hainz: Ich habe die Noten direkt aufgeschrieben und dabei verschiedene Tonarten verwendet, F-Dur, As-Dur und B-Dur, also vor allem sogenannte B-Tonarten, die ja in der Blasmusik bevorzugt vorkommen.

Sie klingen für diese Instrumente einfach am besten...

Hainz: Zwingend sind diese Tonarten für eine Messe allerdings nicht! Ich habe das Stück dann meiner Frau auf dem Flügelhorn vorgespielt, sie war quasi meine musikalische Kontrollinstanz. Es hat ihr gefallen.

War diese Messe Ihre erste Komposition?

Hainz: Ich habe zuvor schon ein paar Stücke geschrieben. Die sind auf unserer CD verewigt, die wir zum 20-jährigen Jubiläum der Dietramszeller Blasmusik aufgenommen haben.

Was war beim Komponieren die größte Schwierigkeit?

Hainz: Heutzutage ertönt ja überall Musik, Pop-Musik, Schlager, Klassik... Es ist schwierig sich von diesen ganzen Einflüssen zu lösen, und es besteht die Gefahr, dass man, wenn auch nur versehentlich, eine Melodie oder Teile davon abkupfert. Die Schwierigkeit besteht also darin, etwas Originelles zu komponieren.

Was war Ihnen beim Schreiben besonders wichtig?

Hainz: Die Messe sollte nicht zu getragen und traurig klingen. Ich wollte vielmehr, dass sie einen festlichen Charakter bekommt.

Aktuelle Nachrichten aus Dietramszell lesen Sie hier.