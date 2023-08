„Ich bin mehr als entsetzt“: Dietramszeller Gemeinderat sucht in Sondersitzung nach Flüchtlingsunterkünften

Von: Clara Wildenrath

Teilen

Möglicher Wohnraum für Geflüchtete: Der alte Kindergarten in Ascholding. © Scheitterer

Mitte September sollen 17 Asylsuchende nach Dietramszell kommen. Nun rief der Bürgermeister eine Sondersitzung ein. Das Ergebnis ist fraglich.

Dietramszell – Die Zeit drängt. Mitte September will Landrat Josef Niedermaier (FW) 17 Asylsuchende nach Dietramszell bringen lassen, vier Wochen später sollen 17 weitere folgen. Mitten in der Sommerpause rief Bürgermeister Josef Hauser (FW) den Gemeinderat deshalb für Dienstagabend zu einer außerordentlichen Sitzung zusammen. Zuvor hatten sich die Vertreter der politischen Gruppierungen bereits in einer Vorbesprechung über das weitere Vorgehen geeinigt.

„Ich bin mehr als entsetzt“: Dietramszeller Gemeinderat sucht in Sondersitzung nach Flüchtlingsunterkünften

Für die erste Zuteilung will die Kommune dem Landkreis ein Wohnhaus in Untermühltal anbieten. Das Gebäude aus den 1960er-Jahren befindet sich in gemeindlichem Besitz und wird zum Ende des Monats frei, erklärte Hauser. „Das kann kurzfristig hergerichtet werden.“ Bis zu sieben Personen könnten dort untergebracht werden. Weitere zehn Flüchtlinge sollen im Erdgeschoss des ehemaligen Kindergartens in Ascholding unterkommen. Dort müsse man allerdings zuvor Trockenbauwände einziehen, die Heizung an die bestehende Fernwärmeleitung anschließen, die Wasserversorgung wieder in Betrieb nehmen und die Toiletten umbauen, erläuterte der Rathauschef. Zudem sei eine Nutzungsänderung erforderlich. Er halte es für fraglich, ob sich das alles in der Kürze der Zeit realisieren lasse. Das Dachgeschoss des Gebäudes soll für sieben Asylsuchende aus der zweiten Zuweisung im Oktober vorbereitet werden.

Für den Rest ist das alte Schulhaus in Linden vorgesehen. Das beherbergt bis zur Fertigstellung des benachbarten Neubaus jedoch noch den Schützenverein. Frei ist derzeit nur das Erdgeschoss, in dem zuvor der Kindergarten untergebracht war. Auch dort sind laut Hauser umfangreiche Umbaumaßnahmen notwendig.

Den Beschlussvorschlag, dem Landratsamt diese drei Gebäude zur Unterbringung von Asylsuchenden anzubieten, nahm das Ratsgremium schlussendlich ohne Gegenstimme an. Zusätzlich soll noch einmal das stillgelegte Hallenbad in Ascholding als Flüchtlingsunterkunft vorgeschlagen werden. Das war im Januar bereits geschehen, die Behörde hatte die erforderlichen Umbauarbeiten jedoch als zu aufwendig erachtet (wir berichteten).

Landrat Josef Niedermaier (li.) stellte einigen Kommunen ein Ultimatum. Bürgermeister Josef Hauser berief eine außerordentliche Sitzung ein. Und CSU-Rat Michael Häsch (re.) bezweifelt den Status einiger Asylsuchender. © Archiv

„Andere gemeindliche Liegenschaften, die wir zur Verfügung stellen könnten, haben wir nicht“, betonte Hauser. Weder die Turnhalle der Grund- und Mittelschule noch Vereinsheime kämen als Unterkunft infrage. Auch mit den Eigentümern leer stehender Gebäude habe man bereits Kontakt aufgenommen (siehe unten).

„Bin mehr als entsetzt“ – Drastische Reaktionen auf „Zwangszuweisungen“

Seinen Unmut über die „Zwangszuweisungen“ verhehlte der Rathauschef nicht: „Ich bin mehr als entsetzt darüber, wie es läuft. Das Problem wird durchgereicht von Berlin bis in die Kommunen.“ Zwar sei Dietramszell von allen Landkreisgemeinden diejenige, die die Belegungsquote am wenigsten erfülle, man könne aber eine Stadt wie Bad Tölz oder Geretsried nicht mit einer ländlichen Gemeinde mit 60 Ortschaften vergleichen.

Aktuelle Nachrichten aus Dietramszell lesen Sie hier.

Auf die Frage von Bernhard Fuchs (FW), wie die Menschen betreut werden sollen, reagierte der Bürgermeister unwirsch: „Ich bin nicht bereit, die Suppe der Obersten auszulöffeln. Wir können keine bezahlte Integration vorantreiben.“ Dafür habe er kein Geld und kein Personal. „Die Helferkreise haben sich alle aufgelöst. Und ich glaube nicht, dass sich die wieder finden.“

Michael Häsch (CSU) äußerte Zweifel, ob es sich bei den Asylsuchenden tatsächlich um politisch Verfolgte handelt oder um „Leute, die nur besser leben wollen“. Zwar müsse man jetzt Solidarität mit den Kommunen im Landkreis zeigen, betonte er. Aber: „Wir können es uns nicht leisten, alle Hungernden dieser Welt aufzunehmen.“ Sein Vorschlag: „Die Bürgermeister müssen im Kreistag mehr Druck machen.“

Aus einer Übersicht des Landratsamts gehe hervor, dass Dietramszell nach den ersten beiden Zuweisungen mindestens weitere 71 Flüchtende aufnehmen muss. Hauser geht „davon aus, dass die im Zwei- oder Drei-Wochen-Rhythmus hergefahren werden. Wo sie unterkommen sollen, weiß ich nicht.“

Tagungshaus als Flüchtlingsheim?

Im nicht öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung ging es um die Suche nach geeigneten Privatgrundstücken für die Unterbringung Asylsuchender. Aus gut unterrichteten Kreisen erfuhr unsere Zeitung, dass das Landratsamt zu diesem Zweck das ökologische Tagungshaus in Linden anmieten möchte. Die Verhandlungen mit den Eigentümern sind offensichtlich bereits weit vorangeschritten. Bisher hatte dort die Ökologische Akademie als Untermieter ihren Sitz (wir berichteten).

Das weitläufige Anwesen mit Seminarräumen und Gästezimmern gehört seit 1999 zwei Privatpersonen. Einer von ihnen machte zumindest in der Vergangenheit immer wieder durch seine Nähe zu rechtsnationalen Kreisen von sich reden. Ob sich seine Gesinnung gewandelt hat oder er sich nur eine lukrative Einnahmequelle nicht entgehen lassen möchte, ist nicht bekannt.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.