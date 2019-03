Dietramszeller Gitarrist veröffentlicht erstes Soloalbum

Das erste Album von Franz Putz alias Francesco heißt „AnNIX“. Am 12. April stellt er es in der Zeller Klosterschänke vor.

Dietramszell – Sie nennen ihn „Francesco“, auch wenn er kein Italiener ist. Er ist vielmehr einer, der die Sonne im Herzen trägt, und das spüren die Leute. Im richtigen Leben heißt der gebürtige Dietramszeller Franz Putz – ein gelernter Bankkaufmann, der heute für die Musik lebt. Seine Liebe gilt dem Country, Rock’n’Roll und Rockabilly. Musikmachen heißt für den 49-Jährigen, „Zeit und Raum loszulassen“, oder anders gesagt: „AnNiX“. So lautet der futuristisch klingende Titel seines ersten Soloalbums mit eigenen Songs.

Was steckt hinter dem Kunstbegriff? „Als Kind war ich stinkfaul, was das Musizieren angeht“, gibt Franz Putz alias Francesco offen zu. Erst als er heranwuchs und im Alter von 17 Jahren seine „Helden im Radio“ hörte, habe er sich eine Gitarre geschnappt und ein Lehrbuch „Ohne Noten“ gekauft. Er ist ein uriger Typ, der sich und das Leben locker nimmt. „Es soll doch Spaß machen, oder?“ Diese so sympathisch legere Art gewinnt Francesco aus der Musik von Jonny Cash, Waylon Jennings und Willy Nelson. Sie sind seine Vorbilder. Francesco ist heute ein eingefleischter Gitarrist. Er arbeitet als Lehrer im Musikzentrum „Trommelfell“ in Bad Tölz und ist ein in der Szene geschätzter E-Gitarren- und E-Bassbauer. Mit Musikerkollegen spielte er in der Vergangenheit in verschiedenen Coverbands, unter anderem bei „Plan B“.

Seit einiger Zeit, sagt Franz Putz, druckt’s ihn wieder zu etwas Neuem. Er hat sozusagen seinen Plan B entwickelt. Er will eigene Songs schreiben und künftig als Liedermacher auftreten. „Ich hatte bisher nur nie die Muse dazu.“ Vor drei Jahren begab sich der Dietramszeller mit Fahrrad und Rucksack auf den Weg nach Meran. „Ich hab’ während der Fahrt an nix gedacht.“ Zurück zuhause sei ihm plötzlich eine Melodie in den Kopf geschossen. „Ein Lied kommt nur, wenn es kommen will.“

So entstanden 13 Songs für die erste Scheibe. Sie heißt demzufolge „AnNix“. Es sind erdige, rockige, bluesige Songs mit „bairischen Texten, die keinem wehtun, aber zum Nachdenken anregen“. Dass das nichts Neues sei, ist Francesco durchaus bewusst. Aber es sind seine ganz eigenen musikalischen Versionen über die Freiheit, die Freizeit und die Zeit an sich. Und – da ist der sympathische Kahlkopf mit dem schmalen Kinnbärtchen ganz offen – auch über die richtige Portion gesunde Faulheit. Francescos Lieder sind ehrlich, haben viel Gefühl und das nötige Gespür für die Musik seiner Vorbilder von einst, jenen Helden aus dem Radio.

Das Konzert

von Franz Putz am Freitag, 12. April, in der Klosterschänke Dietramszell war bereits nach kurzer Zeit ausverkauft.

