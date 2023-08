Dietramszells „neue Mitte“ ist fertig

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Platz für alle: Dekan Thomas Neuberger weihte den Klostervorplatz und wünschte ihm, „ein lebendiger Ort der Begegnung zu sein“. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Dekan Thomas Neuberger weiht den Klostervorplatz. Anschließend feiern die Bürger das Ortszentrum nach der Umgestaltung.

Dietramszell – Gut Ding will Weile haben. Aber das Ergebnis kann umso schöner sein. Auf die Erneuerungen in Dietramszells Zentrum trifft das zu. Nach dem Gottesdienst an Maria Himmelfahrt, mit dem zugleich das Patrozinium der Pfarrkirche gefeiert wurde, weihte Dekan Thomas Neuberger am Dienstag unter großer Anteilnahme der Bevölkerung den neuen Klostervorplatz ein.

Erste Entwürfe im Jahr 2003

Es war ein langer Weg bis dahin. „Bereits vor gut 20 Jahren bin ich das erste Mal nach Dietramszell gefahren“, erinnerte sich der Rosenheimer Architekt Rainer Heinz, der bereits 2003 erste Entwürfe für „Dietramszells neue Mitte“ (Bürgermeister Josef Hauser mit Verweis auf das neue Geretsrieder Zentrum gleichen Namens) erstellt hatte. „Mir war sofort klar: Hier ist absolut großes Potenzial zu finden.“ Heinz deutete auf den neu geschaffenen Platz vor der Klosterschänke, auf dem sich Bürger, Gemeinderäte, ausführende Firmen und involvierte Vertreter der Ämter zum Feiern eingefunden hatten. „Das war eines der Bilder, die ich vor Augen hatte“, so der Architekt.

Mit Blaskapelle und Bier: Die Dietramszeller feierten an Maria Himmelfahrt ihre neue Dorfmitte. © Sabine Hermsdorf-Hiss

2016, nach zahlreichen Planänderungen, Beschlüssen, Projektstopps und -wiederaufnahmen kam der Förderbescheid des Amts für ländliche Entwicklung (ALE). Die Behörde sagte die Übernahme von 65 Prozent der Baukosten zu. Auf rund 1,7 Millionen Euro würden sich die zahlreichen Umgestaltungsmaßnahmen belaufen. Somit betrage die Förderung eine gute Million Euro.

Arbeiten begannen 2022

2022 begannen die Arbeiten mit der Sanierung der Münchner Straße vom Klosterberg bis zum Schulparkplatz und von der Abzweigung nach Holzkirchen bis zum Zeller Ortsende. Parallel startete die Umgestaltung des Klostervorplatzes. „Mittlerweile haben hier bereits zehn Veranstaltungen stattgefunden“, sagte Hauser am Dienstag. Heuer standen der neue Fußgängerüberweg, der Dorfplatz und der Gehweg von der Klosterschänke bis zum Waldparkplatz auf der Agenda. „Nun sind noch ein Regenrückhaltebecken unter dem Schulparkplatz und ein neuer Bachdurchlass in Arbeit. Auch unser Geschichtspfad wird noch fertiggestellt.“

Peter Oster vom ALE betonte, dass jede Veränderung zunächst ungewohnt sei. Man müsse sich erst einmal an das neue Bild gewöhnen. „Doch irgendwann weiß dann keiner mehr, wie es vorher einmal war.“ Oster verglich die Dorferneuerung mit einem Kinderbild: „Es ist eine bunte Zeichnung, auf der Dorfleben und -gemeinschaft zu sehen sind. Und wir vom ALE haben dazu beigetragen, dass dieses Bild einen schönen Rahmen bekommen hat.“

