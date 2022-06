Neuer Kreisverkehr an der Staatsstraße 2072? Bürgermeister ist verblüfft

Von: Carl-Christian Eick

Die Briefe, die am Pfingstwochenende im Dietramszeller Ortsteil Ascholding verteilt worden sind, stammen nicht von der Gemeinde. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Im Dietramszeller Ortsteil Ascholding soll ein neuer Kreisverkehr gebaut werden? Bürgermeister Josef Hauser ist verblüfft.

Dietramszell – Mit einem verspäteten April-Scherz sieht sich die Gemeinde Dietramszell konfrontiert: Am Pfingstwochenende haben Unbekannte im Ortsteil Ascholding Schreiben verteilt, die angeblich von der Gemeinde stammen. Laut den Briefen ist an der Staatsstraße 2072 in Ascholding „auf Höhe des neuen Nahversorgers“ ein Kreisverkehr geplant, um die Geschwindigkeit des fließenden Verkehrs zu drosseln.

Rathauschef Josef Hauser betont in einer Pressemitteilung: Das Schreiben stammt nicht von der Gemeinde, es gibt „keinerlei Planungen“ für einen Kreisverkehr – und überhaupt ist für Staatsstraßen das Staatliche Bauamt Weilheim zuständig.

Ascholding: Angeblich drei Optionen für neuen Kreisverkehr

Die Verfasser des ominösen Briefs gaukeln den Ascholdingern vor, dass sie sich „aktiv an der Mitgestaltung des neuen Kreisverkehrs“ beteiligen könnten. Angeblich würde es drei Ausführungsvarianten geben. Bis 30. Juni könnten sich die Bürgerinnen und Bürger für eine der drei Optionen, die in dem Schreiben genauer erläutert werden, entscheiden – und dies der Gemeindeverwaltung telefonisch beziehungsweise per E-Mail mitteilen. „Im Gemeindeblatt werden Sie hierzu auch noch in Kürze weitere Informationen erhalten.“

Dietramszeller Rathauschef nimmt „Pfingstscherz“ mit Humor

„Es handelt sich bei diesem Schreiben offensichtlich um einen ,Pfingstscherz‘“, bilanziert Dietramszells Bürgermeister Hauser – „den die Gemeinde mit Humor zur Kenntnis nimmt.“ (cce)

