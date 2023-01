Ein starkes Team meistert 22 Einsätze

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Gratulanten, Geehrte und Gewählte der Feuerwehr Linden: Das Foto zeigt (vorne) Kommandant Michael Gruber, (zweite Reihe v. li.) Bürgermeister Josef Hauser und Ehrenmitglied Josef Pallauf, (dritte Reihe v. li.) Kreisbrandrat Erich Zengele und Peter Kracylo (60. Geburtstag), (vierte Reihe v. li.) Franz Ressler (60. Geburtstag) und Erster Vorstand Martin Kreitmair, (fünfte Reihe v. li.) Anton Mayer (Wiederwahl zum 2. Kassier) und Martin Wiesnet (Wiederwahl zum 1. Kassier), (sechste Reihe v. li.) Thomas Müller (Wahl zum Schriftführer) und Florian Fröstl (Wiederwahl zum 3. Kassier). © sh

Die Freiwillige Feuerwehr Linden ernennt Josef Pallauf zum Ehrenmitglied. Der 150. Geburtstag der Truppe wirft seine Schatten voraus.

Linden – Auf die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Linden wartet ein arbeitsreiches Jahr. „Wir feiern 2024 unser 150-jähriges Gründungsjubiläum“, sagte Erster Vorstand Martin Kreitmair jüngst in der Jahresversammlung. Ein Festausschuss sei bereits gegründet worden. „Allein fünf bis sechs Leute werden mit der Festschrift beschäftigt sein.“ Gefeiert werden soll von Donnerstag, 6. Juni, bis Montag, 10. Juni 2024. Auch das grobe Programm steht bereits fest, von der Party über den Empfang der Vereine bis hin zum Festzug. „Und Du, Hauser Sepp“, wandte sich Kreitmair in direkter Ansprache an Bürgermeister Josef Hauser, „übernimmst doch die Schirmherrschaft, gell?“

Kommandant Michael Gruber gab in der Versammlung einen Rückblick auf das vergangene Jahr. 22 Mal rückte die Feuerwehr aus. „Unsere Einsätze umfassten wieder die gesamte Bandbreite“, so Gruber. Vom Baum, der eine Straße blockierte, über das Ausleuchten eines Hubschrauberlandeplatzes und einen schweren Unfall an der „Bürgermeisterkreuzung“ (St 2368/Lochen) bis hin zu einem Brand. Ebenfalls dazu gehörten Absicherungsarbeiten, beispielsweise beim Bittgang nach Dietramszell. „Natürlich waren wir auch bei der Herbstdienstversammlung in Aufhofen mit unserem neuen Fahrzeug vertreten“, ergänzte der Kommandant.

Zudem wurden weiter Funk-, Maschinisten- und Atemschutzkurse absolviert und zahlreiche Übungen durchgeführt. Mit dem im April neu in Dienst gestellten Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) ging es sogar auf ein Fahrsicherheitstraining nach Augsburg. „Einfach, um auch bei Schneematsch sicher unterwegs sein zu können“, so Gruber weiter. Der Vorgänger des neuen Einsatzfahrzeugs wurde im Mai über Polen in die Ukraine überführt. Und: Sobald das neue Vereinsheim fertig ist, sollen dort Erste-Hilfe-Kurse angeboten werden.

Fünf neue Mitglieder

Die Feuerwehr Linden konnte im vergangenen Jahr fünf neue Mitglieder in ihren Reihen aufnehmen. „Somit steigt Eure Stärke nun auf 106“, stellte Kreisbrandrat Erich Zengerle fest. „Landkreisweit seid Ihr damit an zweiter Stelle“, lobte der Eglinger. „Ich kann nur sagen: Hut ab.“

Bürgermeister Hauser unterstrich, dass beim Grundlehrgang modulare Truppausbildung mit insgesamt 200 Teilnehmern 50 aus der Gemeinde Dietramszell kamen. „Das ist ein Viertel aller“, lobte der Rathauschef das Engagement der Ehrenamtlichen. Ebenso schätze er die gelebte Kameradschaft innerhalb der Wehr.

Bürgermeister lobt das Engagement

Nach der Wahl von Martin Wiesnet zum Kassier (Stellvertreter: Anton Mayer und Florian Fröstl) sowie Thomas Müller zum Schriftführer gab es noch eine besondere Aufgabe für Vorstand Kreitmair. Er ernannte Josef Pallauf zum Ehrenmitglied der Freiwilligen Feuerwehr Linden. „Du hast Dich immer für den Verein und die Gemeinde eingesetzt. Du warst bei jedem Fest, jeder Veranstaltung immer ganz vorne mit dabei – aber auf einem Foto bist du nie“, zählte Kreitmair auf. „Schließlich geht das ja auch schlecht, weil Du immer hinter der Kamera stehst“, sagte der Vorstand und sorgte damit für Lacher bei den Anwesenden. Für die Feuerwehr seien Pallaufs Bilder unersetzliche Dokumente. Kreitmair abschließend: „Dafür danken wir Dir sehr herzlich.“

