Fliegen sind Peter Heucks große Leidenschaft

Der Dietramszeller Peter Heuck hat über Jahrzehnte eine große Sammlung der Insekten aufgebaut. Jetzt gibt er sie ab

Über Jahrzehnte sammelte und klassifizierte Hobbyforscher Peter Heuck Fliegen

Viele Urlaube waren von seiner Leidenschaft geprägt

Jetzt übergibt der pensionierte Internist seine wertvollen Exemplare der Zoologischen Staatssammlung

Dietramszell – Aus der Gemeinde Dietramszell wanderte eine bedeutende Sammlung präparierter Fliegen nach München. Peter Heuck (89), einst als Internist in Geretsried tätig, überlässt viele tausend Exemplare der Zoologischen Staatssammlung. Dort frohlockt man über das Geschenk: „Es passiert nicht alle Tage, dass wir eine wissenschaftlich relevante Sammlung von diesem Rang erhalten“, erklärt Dieter Doczkal, Mitarbeiter des Instituts. Die Hälfte ist bereits in München und wird dort gekühlt, um zu verhindern, dass sich der Museumskäfer über die Präparate hermacht. Die andere Hälfte befindet sich noch an der Dorfstraße in Bairawies.

Der Mediziner ist einer jener Amateure, die für die Erforschung der Insekten so eminent wichtig sind. Ohne ihre Geduld und ihren Fleiß wüsste die Welt viel weniger über das großteils noch geheime Leben von Fliege, Mücke, Libelle und Co. Und noch etwas kommt im Fall von Peter Heuck hinzu: Anders als viele andere Hobbyforscher hat er sich nicht auf eine Gattung wie die Schmetterlinge spezialisiert, die nach allgemeinem Geschmack als schön gilt, sondern eben auf Fliegen, vor denen sich der Mensch instinktiv ekelt, weil sie Krankheiten übertragen können. „Daher ist die Sammlung Heuck für uns ein einzigartiger Glücksfall“, so Doczkal. Der Öffentlichkeit zugänglich ist die Sammlung nicht, sie dient lediglich Forschungszwecken. Höchstens an einem Tag der offenen Tür – nach Corona – könnte etwas zu sehen sein.

„Ich habe meinen Vater im Urlaub praktisch nur mit Käscher und braunen Fläschchen gesehen“

Peter Heuck, der ältere Bruder von Kinderbuchautorin Sigrid Heuck, kam kurz nach dem Krieg nach Dietramszell. Parallel zu seiner Tätigkeit als Mediziner schaffte er sich das zeitraubende Hobby des Fliegenfangens, -bestimmens und -konservierens an. „Ich habe mich immer schon für Diagnostik interessiert“, erzählt er. Sei es im eigenen Garten, sei es im Zeller Wald oder irgendwo in der Welt: Immer stand für den gebürtigen Ludwigshafener die Gattung Brachycera im Mittelpunkt. „Ich habe meinen Vater im Urlaub praktisch nur mit Käscher und braunen Fläschchen gesehen“, erzählt Tochter Farida Heuck-Yoo. Im Fläschchen: Äther, der die gefangenen Tiere narkotisierte und abtötete. Am Abend wurden sie im Hotelzimmer auf kleinste Nadeln gespießt, bestimmt und auf kleinen quadratischen Zetteln notiert, worum es sich genau handelt.

+ Ein Leben für die Fliegen: Ruth Heuck unterstützte ihren Gatten Peter Heuck bei seiner Leidenschaft für die Insekten. Auch der Urlaub war oft davon geprägt. © sh

Dabei legte Heuck unglaublich viel Geduld an den Tag. Ausgehend von der lateinischen Sprache, die ihm geläufig ist, arbeitete er sich auch in fremdsprachige Fachliteratur zum Thema Fliegen ein. „Er hat keine Ruhe gegeben, bevor ein Tier nicht identifiziert war“, erzählt die Tochter. So kam im Lauf der Jahre die stattliche Sammlung von etwa 10 000 Tieren zustande, große und kleine, dicke und dünne, schimmernde und matte, mit großen und kleinen Flügeln. Viele stammen aus fernen Ländern wie Tunesien, Sumatra, Nambia oder Sri Lanka, wohin die Urlaubsreisen der Heucks bald führten. Natürlich der exotischen Fliegen wegen, die dort zu finden sind.

Auch daheim in Bairawies stand vieles, wenn nicht alles im Zeichen des exotischen Hobbys. Seinen Stammplatz hatte Peter Heuck im Wohnzimmer, am Kopfende des Tisches, wo er ohne Unterlass seinen Forschungen nachging. Einzige Ausnahme: Wenn Besuch kam, musste er seinen Platz räumen. „Da musste dann alles weg“, erzählt seine Frau Ruth.

+ Farida Heuck-Yoo, Tochter des Paares © sh

Heuck entdeckt die erste Kirschessigfliege in Deutschland.

Ein Aufsehen erregender Fund gelang Peter Heuck am 25. August 2011, und zwar im eigenen Garten. Er entdeckte das allererste Exemplar der Kirschessigfliege in Deutschland. Der Lebensraum des Schädlings ist normalerweise Japan, aber inzwischen ist er bis nach Zentraleuropa vorgedrungen. „Hier war der Amateur wieder einmal schneller als der Profi“, erzählt Dieter Doczkal. Denn: Eine ganze Reihe von Zoologen war zu dieser Zeit darum bemüht, die Kirschessigfliege ausfindig zu machen. Diese Episode belegt laut Doczkal die überragende Beobachtungsgabe des Bairawiesers. „Da braucht es absolut einen geschulten Blick.“

Doczkal kann die Faszination Peter Heucks sehr gut nachvollziehen. Er findet: Fliegen haben, objektiv betrachtet, eine eigene Ästhetik. „Wären Sie so groß wie Hasen, würde jedermann die feinen Strukturen mit bloßem Augen erkennen.“ Und nützlich sind sie auch noch: „Wenn es sie nicht gäbe, wäre die Welt längst am Aas erstickt.“ Die Fliege, findet er, hat zu Unrecht einen schlechten Ruf. Das ist ganz die Meinung von Peter Heuck.

