Jahrhundert-Ereignis in Dietramszell: „Ihr Ruf soll mahnen, erfreuen, begleiten“

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Gesalbt: Weihbischof Rupert Graf zu Stolberg weihte die Glocke. Sie wiegt 1,2 Tonnen und wurde in der Glockengießerei Rudolf Perner in Passau hergestellt. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Weihbischof Rupert Graf zu Stolberg segnet die neue Glocke von St. Katharina in Dietramszell. Dabei beobachteten ihn die vielen Besucher des Festaktes.

Dietramszell – So ein Ereignis hat es in Thankirchen das letzte Mal vor 100 Jahren gegeben: eine Glockenweihe. Weihbischof Rupert Graf zu Stolberg, Bischofsvikar für die Seelsorgsregion Süd, stellte am Sonntagvormittag in einem feierlichen Gottesdienst die neue Glocke der Pfarrkuratie St. Katharina in den Dienst des Herrn.

Bis 1902 hatte eine bronzene Glocke die Thankirchner Gläubigen zum Gebet gerufen – doch diese wurde zugunsten von Kanonen im Ersten Weltkrieg eingeschmolzen. Ihre Nachfolgerin war wie berichtet aus Gusseisen. Und genau das wurde ihr zum Verhängnis – sie rostete und war wegen einer Ermüdung des Materials nicht mehr sicher zu handhaben.

Aufgespielt: Die Leiterer Musikanten führten den Zug in Humbach an. Anschließend wurde im Festzelt gefeiert. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Aus Platzgründen fand die Weihe der neuen Glocke Humbach statt. „Und weil St. Katharina gerade generalsaniert wird“, erklärte Dekan Thomas Neuberger. In seiner Begrüßung verwies er darauf, dass heutzutage mit „Metall im Einsatz“ eher Negatives verbunden wird. „Doch mit der heutigen Weihe geben wir über 1,2 Tonnen Bronze einen mehr als nur positiven Sinn.“ Weihbischof Graf zu Stolberg knüpfte daran an. „Nicht jeder verbindet mit dem Klang der Glocke etwas Schönes“, sagte er und erinnerte an einen Fall bei München, als ein Nachbar gefordert hatte, dass das Geläut einzustellen sei, da „er sich dadurch zu Gebetsübungen genötigt fühle“. Es sei wie bei einem Autonarren: „Heulen die Motoren auf, findet dieser das toll, andere denken an Umweltverschmutzung.“ Für die Christen sei der Klang der Glocke eher ein Aufruf, innezuhalten und ein Gebet zu sprechen – „auch wenn es vielleicht nur für fünf Sekunden ist“.

Glocke als Symbol des festen Glaubens: „Wird noch läuten, wenn es uns alle nicht mehr gibt“

Der Geistliche brachte ein Beispiel aus der Seelsorge: „Wenn sich jemand bei mir ausspricht, mutlos ist, sage ich ihm, dass ich ihn in mein Gebet mit einschließe. Sie würden erstaunt sein, wie viel Hoffnung das schenkt.“ Er verglich die Verbreitung der Botschaft Jesu durch die Christen mit Schallwellen: „Die Luft wird in Schwingung gebracht, trägt den Klang weiter. Machen Sie es alle genauso.“ Zu diesem Bild des Zusammenhalts passe auch der in die Glocke eingelassene Spruch: „Damit alle Eins seien, ihr heiligen Patrone, bittet für uns“.

Nach dem Festgottesdienst, der von den Leiterer Musikanten und den Alphornbläsern aus Bachenau untermalt wurde, zogen die Gläubigen zur Glocke, die neben der Humbacher Kirche aufgebaut war. Weihbischof Stolberg segnete und salbte sie mit Chrisam. „Ihr Klang soll zum Gottesdienst rufen, mahnen, erfreuen und begleiten“, sagte er. Anschließend brachten die Geistlichen und Kirchenpfleger Franz Holzmayr die Glocke zum ersten Mal zum Klingen. „Sie wird noch läuten, wenn es uns alle hier nicht mehr gibt“, ergänzte Stolberg.

Andächtig: Zahlreiche Gläubige hatten sich zur Glockenweihe versammelt – ein Ereignis, das nur im Abstand von Jahrhunderten statt findet. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Kirchenpfleger Holzmayr bedankte sich beim Weihbischof für dessen Kommen. „Zu uns kommt ein so hoher kirchlicher Würdenträger ja eher selten – also haben wir uns gedacht, lassen wir eben eine Glocke weihen“, meinte er unter dem Gelächter der Festgäste mit einem Augenzwinkern. Das allerdings bliebe für den Weihbischof auch nicht ohne Folgen. „Jetzt haben wir uns an Sie gewöhnt – und da wäre es schön, wenn Sie auch zum Patrozinium von St. Katharina mit Altarweihe im November 2024 kämen.“ Dann soll die Sanierung des Gotteshauses abgeschlossen sein und die Glocke erstmalig läuten.

