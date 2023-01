Feuerwehr Dietramszell wird 150 Jahre - Jubiläumsfeier verschoben

„Haben Angst, dass es Leuten zu viel wird“

Auf der Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Dietramszell wurde bekannt: Ein großes Jubiläumsfest soll erst in fünf Jahren steigen. Passend zum 155. Jahrestag der Wehr.

Dietramszell – Eigentlich hätte die Freiwillige Feuerwehr Dietramszell allen Grund zum Feiern: Sie blickt heuer auf ihr 150-jähriges Bestehen zurück. Trotzdem wird es kein Jubiläumsfest geben, erklärte Vorstand Maximilian Koch: „Wir haben Angst, dass das den Leuten ein bisschen zu viel wird, weil wir letztes Jahr erst das 120-jährige Jubiläum vom Trachtenverein gefeiert haben.“ Erst in fünf Jahren soll ein großes Fest steigen – zum 155. Jahrestag der Dietramszeller Wehr.

Außer beim Trachtlerumzug sorgte die Feuerwehrmannschaft im Vorjahr bei der Leonhardifahrt, zwei Fronleichnamsprozessionen und beim Maibaumtransport für die Verkehrssicherheit, erklärte Schriftführer Lorenz Lätsch in der Hauptversammlung im Gasthof Peiß. Erster Kommandant und Kreisbrandmeister Fabian Fiegler informierte über die klassischen Einsatzbereiche der Wehr: Viermal wurden die Dietramszeller zum Brandlöschen gerufen, 19 Mal rückten sie zu Verkehrsunfällen und technischen Hilfsdiensten aus. Unter anderem unterstützten sie die Polizei bei einer Vermisstensuche, retteten eine Kuh aus einem Güllekanal und pumpten überflutete Keller leer.

427 Einsatzstunden seien so zusammengekommen. Dazu absolvierten die Feuerwehrler rund 650 Übungsstunden – zum Beispiel im Atemschutz, in der Gerätekunde oder beim Lastenheben. 165 Stunden Eigenleistung trugen sie im November zum Ausbau der neuen gemeindlichen Einsatzzentrale im Dachgeschoss des Feuerwehrhauses bei. Im Katastrophenfall soll dort „die Handlungsfähigkeit der Gemeinde und die Sicherheit der Bürger gewährleistet werden“, so Fiegler in der Hauptversammlung.

Feuerwehr Dietramszell: 30 Männer und zwei Frauen gehören zur Aktiven-Mannschaft

Zur Aktiven-Mannschaft, die im Einsatzfall ausrückt, gehören derzeit 30 Männer und zwei Frauen. Unterstützt werden sie bei Bedarf von der 2021 ins Leben gerufenen AH-Gruppe: Deren 17 Mitglieder im mittleren und fortgeschrittenen Alter sind laut Fiegler „genauso aktiv, aber lassen es a bisserl ruhiger angehen“. Acht Jungfeuerwehrmänner und zwei -frauen befinden sich in der Ausbildung und wollen 2024 ihre Abschlussprüfung ablegen.

Die rund 40 zur Versammlung erschienenen Mitglieder wählten einstimmig Maria Knittel als Zweite Schriftführerin und Matthias Till als Zweiten Kassier. Bei der Neubenennung des Gerätewarts änderte sich zumindest auf dem Papier nichts: Sowohl der scheidende als auch der neue Posteninhaber heißen Maximilian Müller. Weitere Wahlen standen in diesem Jahr nicht an.

Feuerwehr Dietramszell: 166 Vereinsmitglieder vor allem „fürs Partymachen“ zuständig

Im Gegensatz zu den aktiven Einsatzkräften sind die restlichen 166 Vereinsmitglieder vor allem „fürs Partymachen“ zuständig, wie es Koch scherzhaft formulierte: Sie organisieren unter anderem das Johannifeuer am Kreuzbichl – neben den Mitgliedsbeiträgen eine der Haupteinnahmequellen des Vereins. Knapp 12 000 Euro flossen dadurch 2022 in die Kassen, verlas Vertrauensmann Simon Lätsch aus dem Kassenbericht.

Aufgrund einiger längerfristiger Investitionen seien jedoch nur knapp 1500 Euro als Gewinn geblieben. Heuer soll das beliebte Fest am 1. Juli stattfinden. Und läuft alles nach Plan, gibt es für die Dietramszeller Wehr im Jubiläumsjahr noch einen Grund zur Freude: Voraussichtlich im Dezember wird laut Fiegler das ersehnte neue Einsatzfahrzeug geliefert, ein großer Geräte-Logistikwagen. (cw)

