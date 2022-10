Freie Fahrt in Dietramszell - Münsinger Baustelle nähert sich dem Ende

Von: Peter Borchers

Bild der Vergangenheit: Die Arbeiten in der Dietramszeller Ortsmitte sind größtenteils abgeschlossen. © Sabine Hermsdorf/Archiv

Autofahrer können die Staatsstraßen 2368 und 2073 in Dietramszell wieder ohne Einschränkungen benutzen. In Münsing gebe es nur noch „Restarbeiten“.

Dietramszell/Münsing – Monatelang litten Anwohner und Autofahrer unter den störenden Begleiterscheinungen – Sperrungen, Lärm und Schmutz – der beiden großen Straßenbaumaßnahmen in Dietramszell und Münsing. Das hat bald ein Ende. Auf Anfrage unserer Zeitung teilt Stefan Vogt, Sachgebietsleiter Planung und Bau in der im Staatlichen Bauamt für den Landkreis zuständigen Abteilung, mit, dass die Arbeiten an den Staatsstraßen 2368 und 2073 in Dietramszell „soweit abgeschlossen“ seien.

„Die Abnahme ist bereits erfolgt. Was draußen noch an Bautätigkeit zu sehen ist, bezieht sich vermutlich auf die Nebenflächen, außerhalb der Straße, sprich Gehweg- und Platzflächen.“ Die Arbeiten im Auftrag der Weilheimer Behörde hätten sich allein auf die Straßen bezogen, „das heißt auf die Erneuerung der Fahrbahn, die Straßenentwässerung und das Setzen des neuen Hochbords zum Gehweg hin“, erklärt Vogt. Die restlichen Arbeiten liefen nun unter dem Auftrag und alleiniger Federführung der Gemeinde Dietramszell.

Baustelle an Holzhausener Straße kurz vor Fertigstellung

Die Maßnahme im Zuge der Staatsstraße 2065 in Münsing nördlich von Holzhausen nähern sich ebenfalls dem Ende. Vogt: „Hier sollte bis Anfang/Mitte November auch noch die Verkehrsfreigabe erfolgen. Danach laufen allenfalls noch Restarbeiten unter Verkehr.“