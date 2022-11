Für Blackout gewappnet: Dietramszell erklärt Notfall-Protokoll

Von: Clara Wildenrath

Ein großes Notstromaggregat soll Dietramszell bei einem Blackout mit Trinkwasser versorgen. © IMAGO

Die Gemeinde sorgt für eventuellen Stromausfall vor. Die Trinkwasser-Versorgung gilt als gesichert - Notstromaggregate sollen helfen.

Dietramszell – „Welches Vorgehen hat die Gemeinde für den Fall eines Blackouts geplant?“ Diese Frage stellte Thomas Bachmeier (CSU) am Ende der jüngsten Gemeinderatssitzung. Bürgermeister Josef Hauser zeigte sich gut vorbereitet.

Für Blackout gewappnet: Dietramszell erklärt Notfall-Protokoll

„Wir haben heute ein neues, relativ großes Notstromaggregat gekauft“, berichtete Hauser. Das habe eine Leistung von 140 Kilovoltampere (kVA) und soll bei einem Stromausfall die Trinkwasserversorgung sichern: Vom Brunnen Obermühltal wird das Wasser dann in den Hochbehälter am Jasberg gepumpt. Von dort aus gelangt es durch einen sogenannten Notverbund über freies Gefälle – also ohne zusätzliche Pumpen – zu allen Haushalten im Gemeindegebiet. Eigens für dieses Notstromaggregat stehe am benachbarten Bauhof ein mit 5000 Liter Diesel gefüllter Tank als „eiserne Reserve“. Etwa zehn bis 14 Tage, schätzt Hauser, könne man die Notversorgung durchhalten. Ein weiterer 2000-Liter-Tank mit Dieselkraftstoff mache die Gemeindefahrzeuge unabhängig von Tankstellen.

Trinkwasser ist gesichert, für Abwässer liegt Notfallplan vor

Fast ebenso wichtig wie die Verfügbarkeit von Trinkwasser ist die Entsorgung der Abwässer. Die übernehmen normalerweise acht über das Gemeindegebiet verteilte Pumpanlagen. Ihre Stauraumbehälter müssen im Fall eines länger anhaltenden flächigen Stromausfalls mithilfe eines weiteren, kleineren Notstromaggregats geleert und das Abwasser zum Klärwerk gepumpt werden. „Wir haben ermittelt, wie lange es dauert, bis die Behälter voll sind – sowohl bei Schönwetter als auch Regen“, erläuterte der Rathauschef. „Danach haben wir einen Plan erstellt, in welcher Reihenfolge wir sie zum Abpumpen anfahren müssen.“

Aus Feuerwehrhaus wird Einsatzzentrale

Punkt drei im Katastrophenplan der Gemeinde ist die Einrichtung einer „Einsatzzentrale“ im Feuerwehrhaus in Dietramszell. Dort ist über eine Notstromeinspeisung auch bei einem eventuellen Blackout für Licht, Wärme und Informationsfluss gesorgt. Im Schulungszimmer im Dachgeschoss soll nächste Woche eine Trockenbauwand entfernt werden, damit für Führungs- und Versorgungskräfte zwei ausreichend große Räume bereitstehen. Das Rathaus sei dafür nicht geeignet, erklärte Hauser auf Nachfrage unserer Zeitung, weil dort keine Strom-Fremdeinspeisung durch einen Generator möglich sei.

20 000 Euro für ein Notstromaggregat - Gemeinderat zeigt sich beruhigt

Die Trinkwasserversorgung ist also sichergestellt, die Gemeinde bleibt ansprechbar und handlungsfähig. Bei allem, was darüber hinausgeht, müssen sich Privathaushalte, Landwirtschaft und Gewerbe selber behelfen, sagte Hauser. Sogenannte „Leuchttürme“, die den Bürgerinnen und Bürgern bei einem längeren Stromausfall als Anlaufstelle dienen sollen, hält er in seiner Flächengemeinde nicht für umsetzbar. Alles in allem sieht er die Kommune „relativ gut vorbereitet“, falls tatsächlich ein Blackout eintreten sollte. Auch Gemeinderat Bachmeier zeigte sich angesichts der Pläne beruhigt. Der Anschaffung des Notstromaggregats für den Brunnen Obermühltal stimmte das Ratsgremium laut Hauser im anschließenden nicht öffentlichen Teil der Sitzung nachträglich zu. Es habe rund 20 000 Euro gekostet.

