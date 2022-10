S7-Verlängerung: Minister gibt ernüchternde Einschätzung

Von: Clara Wildenrath

Die S7-Strecke soll von Wolfratshausen nach Geretsried verlängert werden. © Fotomontage / Hermsdorf-Hiss

Wann erfolgt der erste Spatenstich für die S7-Verlängerung nach Geretsried? Das wurde Verkehrsminister Christian Bernreiter bei einem Ortstermin gefragt.

Dietramszell – Beim Ortstermin mit dem CSU-Landtagsabgeordneten Martin Bachhuber in Dietramszell sollte der bayerische Verkehrsminister den maroden Zustand der Staatsstraßen im Landkreis begutachten (wir berichteten). Auf Nachfrage des Stimmkreisabgeordneten äußerte sich Christian Bernreiter (CSU) am Dienstag aber auch zum aktuellen Stand der S-Bahn-Verlängerung von Wolfratshausen nach Geretsried.

Geretsried/Wolfratshausen: Bayerischer Verkehrsminister zu S7-Verlängerung

Christian Bernreiter, Bayerischer Verkehrsminister (CSU) © dpa

„Wir gehen davon aus, dass 2023 der Planfeststellungsbeschluss gefasst wird“, sagte der Minister. Danach müsse man mit eventuellen Klagen rechnen und noch offene Finanzierungsfragen mit der Deutschen Bahn klären. Wann schlussendlich der erste Spatenstich erfolgen kann, darüber wollte Bernreiter nicht spekulieren. „Der Freistaat ist hier nicht Herr des Verfahrens, das ist das Eisenbahn-Bundesamt“, betonte er.

Bereits Anfang Juli hatte der Minister erklärt, dass der für 2024 geplante Baubeginn nicht zu halten sei. Die bis dato anvisierte Inbetriebnahme der Strecke im Jahr 2028 sei auf jeden Fall Makulatur, so Bernreiter am Dienstag. Als Grund für die neuerliche Verzögerung nannte er in erster Linie Änderungen in der Nutzen-Kosten-Rechnung. cw

