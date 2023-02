„Gott bewahre uns vor Bierpreiserhöhung“ - Bettelhochzeit widmet sich den wirklich wichtigen Themen

Von: Rudi Stallein

In guten und in schlechten (Faschings-) Zeiten fest vereint: Franziskus Barbossa, Freiherr von Nusseckistan, gewaltigster Quergiebelbesitzer des Oberdorfs, und seine bezaubernde Braut, Mathilde Sogleimschnupferin, Komtesse von Kistenau, Tochter des Bipperus, Besitzerin des Reissnbergwerks. © Rudi Stallein

Der Freiherr von Nusseckistan ehelichte die Komtesse von Kistenau: Bei der närrischen Bettelhochzeit in Ascholding ging‘s zünftig zu.

Ascholding – Verkehrte Welt im Dietramszeller Ortsteil Ascholding: Die Männer tragen Rouge und zwickende Mieder, die Frauen zwängen sich in Janka oder Stresemann, mit aufgemalten Bartstoppeln auf den Wangen und angeklebten Oberlippenbärtchen – so schaut das aus bei einer zünftig-derben Bettelhochzeit. Nur die Pfarrersfrau und die Messdienerinnen müssen schnell erkennen, dass es so einfach nicht ist, ins fremde Geschlecht zu schlüpfen.

„Fasching hin oder her“, erklärte kaum dass die Traufeier begonnen hatte ein Ministrant, der als Messdienerin gekommen war. „Mia sind römisch-katholisch, da gibt’s auch im Jahr 2023 keine weiblichen Pfarrer, sondern nur Männer“ – woraufhin drei wuschelige Perücken unter dem johlenden Beifall des vielköpfigen Publikums von dem Misthaufen flogen.

An derben wie frivolen Späßen wurde nicht gespart bei der vom Ascholdinger Burschenverein veranstalteten Bettelhochzeit, die am Samstag um 13.33 Uhr in „Alibabas Räuberhöhle“ an der Auenstraße stattfand. Begleitet von einem bunten Faschingszug, bestehend aus einem Dutzend fröhlicher Fußgruppen wie den Ascholdinger Schnapsschützen sowie kreativen Festwagen wie einem Kirchenwagen voller frivoler Nonnen und einem Freudenhaus auf Rädern, führte „der hochgeächtete Jüngling Franziskus Barbarossa, Freiherr von Nusseckistan, gewaltigster Quergiebelbesitzer des Oberdorfs“, seine Auserwählte, das „sehr gescherte Fräulein Mathilde Sogleimschnupferin, Komtesse von Kistenau, Tochter des Grafen Bipperus, Besitzerin des Reissbergwerks, zu dem auf einem Misthaufen aufgebauten Altar. Natürlich machten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ebenso wie viele Männer und Frauen im Publikum den traditionellen Rollentausch mit.

Faschingstradition Bettelhochzeit: In Ascholding wurde gefeiert

Bevor sich Mathilde und Franziskus das Ja-Wort geben konnten, lauschten sie der launigen Predigt des Pfarrers, der auch verriet, wie sich das junge Paar kennengelernt hatte. Schuld daran war, das sei vorab gesagt, das Ascholdinger Hallenbad. „Weil das seit längerem kein Wasser mehr führt und Franziskus keinen Schwimmkurs machen konnte.“ Deshalb konnte Mathilde einst den Jüngling retten, der in die Isar gestürzt war und zappelnd um Hilfe schrie. „So traurig es auch ist, dass das Hallenbad geschlossen ist: Diese eine Liebe würde es sonst nicht geben“, schloss der Pfarrer. Er regte an, aus dem Schwimmbad „einen Zappelschuppen“ zu bauen: „Einen Ort, an dem wir jeden Tag feiern, schmusen und saufen können!“

Breites Themenfeld bei Hochzeitszeremonie: Alkohol, Sauferei, Alkoholkontrollen und Durst

Die Sauferei war ein wiederkehrendes Thema während der Hochzeitszeremonie. „Fürchtet weder die Moralapostel noch die Alkoholkontrollen, seid stark im Durst und noch stärker im Hockableib’n“, zitierte der Messdiener in der „Lesung aus dem Brief des eiligen Sauflust an die Co-Trinker“. Damit sprach er dem angehenden Ehemann aus der Seele, der verriet, seine Kinder jeden Sonntag mit zum Wirt zu nehmen – und sich von seiner Gattin ermahnen lassen musste: „Vergessen soist as hoid ned, wennst auf Nacht wieder haom gehst.“ Dann endlich durfte sich die hühnenhafte Ehefrau ihren zartgebauten Gatten für den ersten Kuss an die wogende Brust hochheben.“ Der Nonnenchor stimmte, ziemlich schräg, den Schlussgesang „Marmor, Stein und Eisen bricht“ an. Der Hochzeitslader erntete Applaus für 26 Fürbitten der Art „Bewahre uns o Herr vor dem Gendern von Gemüsesorten, vor Insektenmehl im Weißbier, vor einer Bierpreiserhöhung für Rentner, vor Zeller Klostersupp’n, vor Klimaklebern auf de Feldwege, vor einer S-Bahnverlängerung bis Tattenkofen, vor einem vegetarischen Schweinsbraten.“ Dann zog die Hochzeitsgesellschaft zurück zum Gasthof Holzwirt, wo das Fest um 12 Uhr bei einer „kläglichen Brotsupp’n“ seinen Anfang genommen hatte.

