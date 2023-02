Großunternehmerin und Familienmensch: Rosa Maria Heinritzi im hohen Alter verstorben

Von: Clara Wildenrath

Zwei, die sich nahe standen: Rosa Maria Heinritzi mit ihrem Sohn Michael. © Privat

Ende Januar ist Rosa Maria Heinritzi im Alter von 99 Jahren verstorben. Heinritzi wuchs in Dietramszell auf. Auch ohne Studium schaffte sie es zur erfolgreichen Unternehmerin.

Dietramszell – Sie kam aus einfachen Verhältnissen: Rosa Maria Anzenhofer, verheiratete Heinritzi, wurde 1924 als Tochter eines Gerbers in Obermühltal geboren. Ende Januar starb die Großunternehmerin im hohen Alter von 99 Jahren nach einem häuslichen Unfall.

Heinritzi wuchs in Dietramszell auf, besuchte die Klosterschule und erlebte als Jugendliche die Kriegsjahre. „Das Abitur zu machen oder gar zu studieren, war für Mädchen aus bürgerlichem Hause damals nicht üblich“, erklärt ihr Sohn Michael Heinritzi. Schon als Schülerin habe seine Mutter aber als sehr strebsam, hochintelligent und diszipliniert gegolten.

1951 heiratete sie in der Dietramszeller Klosterkirche ihren Mann Siegfried Heinritzi und zog in seine Heimat nach Unterbruck im Norden von München. Ein Jahr später wurde dort ihr einziger Sohn Michael geboren, der heute insgesamt 48 McDonald’s-Restaurants in Ober- und Niederbayern, Tirol und Salzburg betreibt.

Auch ohne Studium schaffte es Rosa Maria Heinritzi zur erfolgreichen Unternehmerin. Zusammen mit ihrem Mann baute sie in Unterbruck ein Sägewerk und eine Kistenfabrik auf. Anfang der 1970er Jahre verlor das Paar beide Betriebe durch einen Großbrand. Die kleine Familie zog nach München und fing erneut von vorne an. Im Stadtzentrum eröffnete das Ehepaar Heinritzi ein Hotel. „Das hat mich inspiriert, die Hotelfachschule zu besuchen und in eine Karriere in der Hotellerie und Gastronomie einzusteigen.“

Nach dem Tod ihres Mannes 1981 führte Rosa Maria Heinritzi das Hotel Ritzi allein weiter. Auch als Immobilienmanagerin und Unternehmensleiterin war sie in der Folge sehr erfolgreich, berichtet ihr Sohn. „Sie war sehr selbstbewusst und geschäftstüchtig, reiste gern und achtete immer sehr auf ihr Äußeres.“

Gleichzeitig sei seine Mutter ein absoluter Familienmensch gewesen. „Besonders stolz war sie auf ihre Enkelin Victoria Swarovski, die im Showbusiness Karriere gemacht hat.“ Ihre Heimat Dietramszell, wo auch ihr Sohn lange wohnte, lag ihr sehr am Herzen: „Fast jedes Wochenende haben wir uns dort getroffen.“ Neben der Liebe zur Familie prägte sie die Liebe zu Gott und zur Spiritualität: „Meine Mutter betete jeden Tag für ihre Lieben und praktizierte schon seit etwa 50 Jahren transzendentale Meditation.“ Sie ruhte in sich und stand dennoch mitten im Leben.

Bis ins 99. Lebensjahr erfreute sie sich hoher geistiger und körperlicher Gesundheit. Ihre letzte Ruhe fand Heinritzi in der geliebten Heimat, nur einen Katzensprung entfernt von ihrem Elternhaus. CLARA WILDENRATH

