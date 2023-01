Hallenbad als Flüchtlingsunterkunft? Dietramszell diskutiert über Ascholdinger Bad

Gemeinderat

Von Clara Wildenrath schließen

Für die vielen Flüchtlinge, die im Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen ankommen suchen die Gemeinden nach Unterkünften. In Dietramszell wird über das Hallenbad diskutiert.

Dietramszell – Seit gut einem Jahr ist das Ascholdinger Hallenbad nicht mehr in Betrieb. Jetzt könnte die 50 Jahre alte Schwimmhalle als Flüchtlingsunterkunft eine neue Bestimmung finden. In seiner Sitzung am Dienstag beschloss der Gemeinderat, das Bad dem Landratsamt zu diesem Zweck als Liegenschaft anzubieten.

Flüchtlinge kommen an: Ascholdinger Hallenbad wird als Unterkunft geprüft

Hintergrund ist ein erneuter Appell des Landrats an die Bürgermeister, Grundstücke und Gebäude für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern zu melden – wie berichtet werden dem Landkreis alle 14 Tage etwa 50 Asylbewerber zugewiesen. Ob das stillgelegte Schwimmbad dafür geeignet ist, muss aber noch abgeklärt werden, betonte Bürgermeister Josef Hauser. Bereits 2015, in der ersten Flüchtlingswelle, war das zur Diskussion gestanden.

„Auf alle Fälle müsste das Becken baulich so geschlossen werden, dass in der Halle eine ebene Fläche entsteht“, erklärte Hauser. Für fraglich hält er, ob die altersschwache Heizung ausreicht, um das großflächig verglaste Gebäude im Winter bewohnbar zu machen. Zudem sei die Halle von zwei Seiten aus einsehbar und heize sich im Sommer stark auf. Durch die erforderliche Nutzungsänderung könnten sich auch Probleme mit dem Brandschutz und der Statik des Dachs ergeben. Das zu prüfen geht ebenso wie der notwendige Umbau auf Kosten des Landkreises.

Hallenbad Ascholding wird für Flüchtlinge geprüft - auch alter Fußballplatz kommt in Frage

Noch viel weniger als das Hallenbad kommen aus Hausers Sicht allerdings andere gemeindliche Gebäude oder Grundstücke in Frage. Prinzipiell wären zwar nach Einschätzung der Gemeindeverwaltung sowohl der Parkplatz hinter der alten Schule in Baiernrain als auch der alte Fußballplatz in Linden geeignet, um dort temporäre Unterkünfte zu errichten. Beide Flächen befinden sich in Gemeindebesitz und ließen sich relativ leicht erschließen. In Baiernrain müsse man aber davon ausgehen, so Hauser, dass der Bau einer Container-Wohnanlage „massive Auswirkungen“ auf den Betrieb der benachbarten Gaststätte hätte. In Linden sei die betreffende Fläche derzeit aufgrund des Neubaus des Schützenheims nicht nutzbar. Zudem gebe es in Linden und in Baiernrain keinerlei Geschäfte des täglichen Bedarfs, keine medizinische Versorgung vor Ort und nur eine sehr spärliche Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Flüchtlinge im Kloster? In Dietramszell ist das nicht möglich

Auch im Kloster sei eine Flüchtlingsunterbringung nicht möglich. „Die Räumlichkeiten, die den Schwestern selber gehören, sind alle durch die Montessori-Schule und den Kindergarten belegt“, erläuterte der Bürgermeister. Die freien Gebäudeteile seien im Besitz des Freistaats Bayern und dürften aus kirchenrechtlichen Gründen nur für die Klausur genutzt werden. Die Nutzung der Pfarrheime in Dietramszell und Ascholding sei theoretisch möglich, zitierte er Dekan Thomas Neuberger. Dieser habe sie dem Landratsamt bereits vor einigen Monaten als Unterbringungsmöglichkeit vorgeschlagen – aber keine Reaktion erhalten. Möglicherweise liege das an fehlenden Waschmöglichkeiten.

Die Turnhalle der Grund- und Mittelschule als Flüchtlingsunterkunft zu nutzen, schloss der Rathauschef aus. Da sie in das Gesamtgebäude integriert ist, sei ein Zugang nur über das Schulgelände möglich. „Das ist mit Hunderten von Schülern nicht machbar.“ Außerdem seien Fenster und Dach undicht; im Frühjahr soll die Sanierung beginnen.

Kindergarten in Ascholding steht leer - Wird er zur Flüchtlingsunterkunft?

Derzeit leer steht der ehemalige Kindergarten in Ascholding. Auch er soll heuer saniert und in Wohnraum umgewandelt werden, wofür die Gemeinde Fördermittel in Anspruch nehmen will. Aufgrund baulicher Untersuchungen gebe es dort einige Schäden im Fußboden und in der Decke. Die Heizöltanks seien bereits entfernt worden, so Hauser, und die Heizung werde nur noch notdürftig über kleinere Fässer betrieben. Dennoch meinte Ludwig Gröbmaier (CSU): „Der alte Kindergarten ist vermutlich leichter herzurichten als das Hallenbad.“

Aktuelle Nachrichten aus Dietramszell lesen Sie hier.

Hubert Kanzler (FW) plädierte dafür, dass die Gemeinde „erst mal die Füße stillhalten“ solle. Wie Hauser bestätigte, drohten dadurch noch keine Konsequenzen. Bernhard Fuchs (FW) appellierte dagegen an das Verantwortungsgefühl der Ratsmitglieder: „Wir müssen Fahne zeigen und nicht nur darauf hoffen, dass der Kelch an uns vorüber geht.“

Mit großer Mehrheit sprach sich das Gremium dafür aus, vom Landratsamt überprüfen zu lassen, ob sich das Hallenbad als Flüchtlingsunterkunft eignet. Zudem sollen im Gemeindeblatt die Bürgerinnen und Bürger aufgerufen werden, private Wohnmöglichkeiten zu melden. Gröbmaiers Vorschlag, auch den alten Kindergarten in Ascholding anzubieten, wurde abgelehnt.