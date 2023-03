Harsche Kritik von CSU Dietramszell: „Wohlstandsgrüne haben keinen Bezug mehr zu den Menschen“

Die neue Führungsmannschaft des CSU-Ortsverbands Dietramszell: (v. li.) Schriftführer Ernst Ausfelder, Schatzmeister Florian Heuschneider, Beisitzerin Traudl Fröstl, Bezirkstagskandidat Thomas Schwarzenberger, Ortsvorsitzender Michael Häsch, Beisitzerin Christine Häsch sowie die Vize-Ortsvorsitzenden Ludwig Gröbmaier und Uschi Disl. © esc

Auf der Mitgliederversammlung der CSU Dietramszell fand Ortsvorsitzender Michael Häsch deutliche Worte. Es ging um Kritik an der Ampel-Bundesregierung.

Dietramszell – Offenbar keinen optimalen Tag hatte Michael Häsch, der alte und neue Vorsitzende des CSU-Ortsverbands Dietramszell, für den Termin der jüngsten Jahresversammlung gewählt. Lediglich zwölf von aktuell 71 Mitgliedern erschienen. Und das, obwohl Häsch feststelle, dass sich die Lage im Ortsverband „wieder beruhigt“ habe. Sechs Austritte hätte man zuletzt verkraften müssen – diese Mitglieder waren mit der Corona-Politik der Landesregierung nicht einverstanden.

Mitgliederversammlung der CSU Dietramszell: Neuwahlen bringen wenig Veränderung

Wenig Veränderungen brachten die Neuwahlen, allerdings wurden sieben Beisitzer in der Mitgliederversammlung neu gewählt: Thomas Bachmeier, Traudl Fröstl (zugleich Digitalbeauftragte), Hans Benno Suttner, Beatrice Glagow, Anneliese Miller, Elisabeth Kranz und Christine Häsch.

Von großen Veränderungen sprach der Ortschef, die mit der Ampel-Bundesregierung über das Land hereingebrochen seien: „Die neuen Wohlstandsgrünen haben keinen Bezug mehr zu den Menschen“, so Häsch. Sie würden nicht erkennen, dass Landbau und Tierhaltung eng miteinander verknüpft seien. So müsse man in dem Bereich erhebliche Rückgänge feststellen, etwa zehn Prozent bei den Rindern, rund 20 Prozent bei den Schweinen und gar bis zu 30 Prozent beim Geflügel.

Mit Blick auf die Gemeindepolitik betonte Häsch, dass es nicht richtig sei, dass die CSU gegen viele Projekte sei: „Wir machen uns nur Sorgen um die Finanzierung. Sorgen, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht mehr gegeben ist.“ Häsch legte zudem Wert auf die Feststellung, dass die Christsozialen nicht prinzipiell gegen die Photovoltaik-Freiflächen-Anlage bei Humbach (wir berichteten) gewesen seien, auch nicht gegen neue Feuerwehrfahrzeuge oder gegen einen geplanten Radweg. „Es geht nicht um die CSU, es geht um die Gemeinde. Wenn wir nicht in großem Rahmen Grundstücke verkaufen, bekommen wir massive Probleme mit dem Haushalt.“

CSU Dietramszell „macht sich Sorgen um Finanzierung“ von vielen Projekten

CSU-Kreisvorsitzender Thomas Holz machte Werbung für seine Kandidatur bei der Landtagswahl am 8. Oktober: „Ich werde mich mit Verstand und Herzblut dafür einsetzen, dass die Region auch künftig im Landtag gut vertreten ist.“. Er freue sich darauf, im Fall seiner Wahl die Interessen von 179 000 Menschen aus dem Wahlkreis 111 (Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen/Garmisch-Partenkirchen Süd) vertreten zu dürfen.

Hart ins Gericht ging der CSU-Kreisvorsitzende mit der Wahlrechtsreform der Bundesregierung. Er bezeichnete diese als „eine Attacke auf die Demokratie“. Auch zum Wolf im Alpenraum bezog er Stellung: „Wir brauchen ein vernünftiges Wolfsmanagement.“ Mit derzeit rund 2500 Tieren in Deutschland „sind bei uns im Verhältnis mehr Wölfe, als in den menschenleeren Weiten Kanadas oder in der russischen Taiga“. Holz hielt auch ein Plädoyer fürs Ehrenamt: „Das Ehrenamt braucht immer wieder junge Menschen. Auch deshalb brauchen wir bezahlbaren Wohnraum für junge Familien.“

Für den Bezirkstag kandidieren Uschi Disl und Thomas Schwarzenberger. Letzterer stellte die Aufgaben des Bezirkstags vor. Er betonte: „Der Bezirkstag, die dritte kommunale Ebene, hat nichts mit der Regierung von Oberbayern zu tun.“ Das Gremium verwalte heuer einen Haushalt von etwa 2,3 Milliarden Euro und zusätzlich rund 1,5 Milliarden Euro für Kliniken und ähnlichen Einrichtungen. esc

