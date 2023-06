Heftiger Unfall auf Landstraße: Mini überschlägt sich - Münchnerin hat großes Glück

Von: Peter Borchers

Aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache schoss ein Auto am Dienstag in Dietramszell auf die Gegenfahrbahn hinaus. © Rene Ruprecht/Dpa

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Dienstag in Dietramszell: Ein Mini schoss über die Gegenfahrbahn hinaus und überschlug sich. Die Autofahrerin (80) trug nur leichte Verletzungen davon.

Dietramszell - Glimpflich endete der Verkehrsunfall einer Münchnerin am Dienstagnachmittag in Dietramszell. Die 80-jährige hatte sich gegen 14.30 Uhr mit ihrem Mini Cooper S auf der Kreisstraße TÖL9 von Otterfing kommend in Richtung Steingau überschlagen, trug aber nur leichte Verletzungen davon. Die Frau war nach Polizeiangaben aus bisher nicht abschließend geklärter Ursache über die Gegenfahrbahn hinausgeschossen – und hatte abrupt gegengelenkt.

Schwerer Unfall bei Dietramszell: Einsatzkräfte befreien Frau aus misslicher Lage

Der Mini schleuderte, überschlug sich und blieb im Anschluss hochkant auf der rechten Fahrzeugseite liegen. Die Münchnerin war somit in ihrem Wagen eingeschlossen, aber nicht eingeklemmt. Die kurz nach dem Unfall eingetroffenen Einsatzkräfte befreiten sie aus ihrer misslichen Lage, ein Sanitätsteam brachte die Frau in eine Klinik.

Für die Dauer der Rettungsarbeiten musste die Kreisstraße voll gesperrt werden. Vor Ort aktiv waren neben Einsatzkräften der Polizei, der BRK-Rettungsdienst mit einem Einsatzleiter, zwei Rettungswagen und ein Notarzt sowie die Feuerwehren aus Baiernrain, Otterfing und Arget und der örtliche Kreisbrandinspektor. Personal der BRK-Bereitschaft Dietramszell war zusätzlich als Helfer an der Unfallstelle im Einsatz. peb

