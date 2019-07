In Schulnähe: Dietramszeller mit Tempo 72 unterwegs

Mit Tempo 72 durch eine 30er-Zone: Ein Dietramszeller hat sich am Dienstagmorgen reichlich Ärger eingehandelt.

Dietramszell - Mit sage und schreibe Tempo 72 raste am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr ein Dietramszeller mit seinem VW über die Klosterplatz-Straße – in unmittelbarer Nähe der Montessorischule. Erlaubt sind an der Stelle maximal 30 Kilometer pro Stunde. Der 32-jährige Autofahrer ging im Rahmen einer Schulwegüberwachung Beamten der Polizeiinspektion Geretsried ins Netz. Der Mann gab an, wegen „Zeitdrucks“ aufs Gaspedal getreten zu haben. Den Dietramszeller erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro, zwei Punkten in der Flensburger Verkehrssünderkartei sowie ein einmonatiges Fahrverbot. Derzeit prüft die Polizei, ob sich das Bußgeld aufgrund des Vorsatzes bei der Tat verdoppelt. cce