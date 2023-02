1,5 Jahre nach Umzug: So geht es dem Geschwisterpaar Markus und Johannes Eickert heute

Von: Jannis Gogolin

Keine Frage, für Markus Eickert (li.) gehören Menschen mit Behinderungen primär in die Mitte der Gesellschaft, nicht an den Rand. Seinen Bruder Johannes in eine Tagesförderstätte abgeben, will er nicht. Geschwisterpaar als kleine lokale Berühmtheit Gezeichnete Männchen statt krakelige Kreise © Sabine Hermsdorf-Hiss

Markus und Johannes Eickert schätzen das Landleben im Dietramszeller Ortsteil Tattenkofen. Doch zur heilen Welt fehlt es noch.

Dietramszell – Zwei Wochen waren Johannes und Markus Eickert unterwegs. Eine Europa-Tour per Fernbus und Flugzeug nach Venedig, Rom, Paris, Disneyland. Nun sind sie wieder nach Tattenkofen zurückgekehrt, ihre Heimat seit 1,5 Jahren (wir berichteten). Mit dem Umzug aus Frankfurt in den Dietramszeller Ortsteil haben sie viel hinter sich lassen können.

„Wir schätzen das ruhige Landleben und das Miteinander sehr und fühlen uns akzeptiert“, sagt Markus (34). Er sitzt auf der Couch im Wohnzimmer der gemeinsamen Wohnung, einer ausgebauten Scheune mit sechs Mietparteien. Sonnenstrahlen fallen durch die Balkontüre, während sein Bruder Johannes (33) Kaffee macht. Eine große Aufgabe für einen Autisten, dessen Entwicklungsstand mit einem Neunjährigen vergleichbar ist. „Das Kaffeemachen ist ein Zeichen von Selbstständigkeit. Johannes macht das gern“, erklärt Markus. Er selbst ist Asperger-Autist, eine andere Ausprägung im breiten Spektrum des Autismus. Als eine andere Sicht auf die Welt, so beschreibt es Markus.

Markus Eickert pflegt Johannes 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Zuhause klappt das gut, in einer Ausnahmesituation wie im Urlaub war er sich unsicher. „Ich habe es mich bisher nicht getraut, mit ihm alleine wegzufahren“, gesteht der 34-Jährige. „Aber das hat alles echt super funktioniert“, sagt er und lobt seinen Bruder. Mittlerweile sitzt er neben ihm auf der Couch.

Positive Begegnungen in Dietramszell: Gebrüder Eickert werden häufig erkannt

Ihr alltägliches Leben in Tattenkofen und Umgebung laufe – abgesehen von seltenen Ärgernissen mit dem öffentlichen Nahverkehr – sehr gut. „Wir sind komplett angekommen.“ Mit mehreren Zeitungsartikeln und Fernsehbeiträgen haben sie es zu einer lokaler Berühmtheit geschafft. Häufig werden sie von Mitmenschen auf der Straße erkannt. Dabei gibt es zwei Typen von Leuten, sagt Markus: „Einmal die Leute, die uns eine halbe Stunde lang anstarren. Und dann die, die uns mit recht wenig Berührungsängsten direkt ansprechen.“ Die Reaktionen auf Johannes seien positiv. Ihnen gefalle die direkte Art der meisten Menschen.

Im Vergleich zur hektischen und „definitiv nicht barrierefreien“ Stadt Frankfurt merkt Markus die entspannte Atmosphäre auch bei zwei seiner häufigsten Korrespondenz-Partner – Ämter und Behörden. In Frankfurt saßen die Beamten im Jobcenter hinter kugelsicheren Scheiben und verlangten Ortstermine. Hier, im Oberland, hat er die direkte Durchwahl zu seinem Sachbearbeiter. Dieser verstand schnell, dass Markus keinen weiteren Job annehmen kann. „Es ist hier wirklich locker. Dafür bin ich dankbar.“

„Ich mache doch meine Arbeit“ – Markus Eickert fehlt Wertschätzung für sein Tageswerk

Anderswo seien die bekannten Probleme aber geblieben. Wie in Frankfurt werden die Brüder hier mit Vorurteilen und fehlender Wertschätzung konfrontiert – weil sie etwa Empfänger von Sozialleistungen sind. Warum er keine Anstellung hat, werde er manchmal gefragt. Für Markus ist das unverständlich. „Ich mache doch meine Arbeit. Da steht mein Arbeitgeber“, sagt er und zeigt mit dem Finger auf seinen Bruder, den er pflegt, seinen Alltag organisiert, einkauft, ihm ein Leben außerhalb einer Tagesförderstätte oder Heim ermöglicht.

Zehn Jahre lang habe sein Bruder in einer solchen Wohneinrichtung gelebt und gearbeitet. Mitgeben konnten ihm die dortigen Betreuer wenig. „Warten, bis er volljährig ist, und dann ohne Umwege in eine staatliche Einrichtung zur Zwangsarbeit. Warum nicht“, sagt er zynisch. „Das kann man nicht schönreden. Es ist ein Abschieben.“ Seinen Bruder abzugeben, kommt für ihn nicht infrage.

Gezeichnete Männchen statt krakelige Kreise: Jüngerer Bruder blüht auf

Nun, integriert in den sozialen Kreis seines Bruders, blüht Johannes Eickert auf. Konkret habe er das kürzlich gemerkt, als er neue Zeichnungen seines Bruders fand. „Sein ganzes Leben hat er nur krakelige Kreise gemalt. Jetzt sind es Zeichnungen dreier Menschen.“ Auf dem Bild ist Johannes Eickert zu sehen, rechts daneben mit etwas Abstand sein großer Bruder und dessen neue Bekanntschaft.

Auf dem nächsten Trip wollen sie diese Freundin in der Schweiz besuchen. Beide freuen sich darauf. Bei Johannes Eickert merkt man es an seiner Gestik. Er spricht zwar nicht, hat aber vielerlei Handzeichen – so auch für sein aktuelles Lieblingsessen: Käsespätzle. Dann führt er Daumen und Zeigefinger zusammen. Er hat gehört, in der Schweiz gebe es reichlich davon.